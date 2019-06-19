特殊幼兒中心服務名額供不應求　過去兩年度逾4000名殘疾童輪候

供中度至嚴重殘疾幼童使用的特殊幼兒中心服務名額供不應求，根據社會福利署最新數據顯示，各區現有合共近2600個服務名額；勞工及福利局局長羅致光今(19日)書面回覆立法會查詢指，過去兩個年度，共有4189名學前兒童輪候特殊幼兒中心服務，期間他們可同時輪候及使用其他學前康復服務，作過渡安排，包括「早期教育及訓練中心」、「幼稚園暨幼兒中心兼收計劃」、「項目下的學習訓練津貼」等，當中有427名幼兒接受前年10月開展的「到校學前康復服務」。 他又表明，有需要兒童已可同時輪候及使用過渡服務，並引述教育局指，由於已為幼師提供有系統在職培訓，及提高師生比例，現階段未有計劃為幼稚園提供額外資源。

根據社署資料顯示，特殊幼兒中心主要為兩歲至六歲以下、中度至嚴重程度殘疾幼兒，提供特別訓練及照顧，以協助其發展及成長，讓他們為小學教育作好準備。(資料圖片)

羅致光指，學前兒童可以透過政府部門或機構，包括衞生署兒童體能智力測驗中心及醫管局，或非政府機構或私人執業的兒科醫生教育心理學家等，評估其殘疾程度和特殊需要，以及所需接受的學前康復服務類別。

他續稱，2017年及18年期間，分別有31833名疑在成長發展過程上出現問題的12歲以下兒童，獲衞生署兒童體能智力測驗服務轉介學前及在學訓練、輔導及特殊教育的個案。過去兩個年度，合共有450宗個案經醫管局評估後，轉介予特殊幼兒中心。

勞福局局長羅致光(資料圖片)

至於教育局會否向有需要幼兒所屬學校提供額外資源？羅致光則代教育局指，由於正輪候特殊幼兒中心的兒童，可同時輪候及使用其他學前康復服務，作為過渡， 局方亦一直為幼稚園教師提供有系統在職培訓， 提升他們照顧學習差異的專業能力，並改善幼園師生比例， 加強教師支援學生發展需要， 教育局現階段未有計劃為幼稚園提供額外資源。

根據社署資料顯示，特殊幼兒中心主要為兩歲至六歲以下、中度至嚴重程度殘疾幼兒，提供特別訓練及照顧，以協助其發展及成長，讓他們為小學教 育作好準備。