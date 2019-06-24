颱風「山竹」吹倒6萬樹　教大推樹木保育計劃及平台

超級颱風山竹在去年吹襲香港，大量樹木因此受到破壞。有數字顯示，約6萬棵樹因「山竹」造成的影響而倒塌。故香港教育大學今日（24日）推出樹木保育計劃，為市民提供樹木評估平台，希望藉此增升市民對身邊的樹木的關注。

「山竹」後樹木情況（由颱風山竹損害的樹木報告提供）

因應近年極端氣候使樹木生長環境愈來愈差的問題。香港教育大學今日（24日）宣布開展為期兩年的「樹木保育-推廣生命教育與科學普及」項目。項目包括開發流動應用程式及編制教學材料兩個階段。預計於2020年中旬推出手機應用程式，協助用家學習如何評估樹木狀態，並提供平台予用家上載評估結果和相片，再由專業團隊分析並作出相應的樹木保育。項目其後亦將編制教材，給予教大學生及其他六所中小學學生於實地考察時使用。

項目榮譽顧問兼前香港天文台助理台長梁榮武表示因為極端氣候影響，未來颱風的破壞力將會愈來愈強。 （陳康智攝）

項目榮譽顧問兼前香港天文台助理台長梁榮武表示因為極端氣候影響，未來颱風的數量將會下降，但颱風的破壞力將會愈來愈強，造成對樹木種植和保育不利的環境。故他認為計劃有其用處，能教育市民基本的樹木知識，由日常生活做起樹木保育。

教大社會科學系研究講座教授詹志勇表示，因山竹而造成大量樹木倒塌非常可惜，卻是政府相關部門改善的「黃金機會」。（陳康智攝）

因山竹造成樹木倒塌非常可惜 卻是部門改善的「黃金機會」

教大社會科學系研究講座教授詹志勇表示，塌樹的主要原因為根部受到不同程度的破壞，如泥膽分離、土壤根塊分離和樹根剝離等狀態便會隨之而出現；他又指，因山竹而造成大量樹木倒塌非常可惜，卻是政府相關部門改善的「黃金機會」。他表示相關部門應藉此改良每一個植樹的位置、慎重選擇樹種和擴大樹木種植的面積。詹教授形容政府在樹木議題上「唔捨得洗錢」，忽略了樹木為市民、社會甚至經濟帶來的莫大效益。