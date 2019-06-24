美心流心奶黃月周二起網上登記　名額加碼至3萬人　每位限購兩張

距離中秋節還有三個月，有月餅生產商已開始推出「早鳥優惠」預購。近年掀起炒風的美心流心奶黃月餅，周二（25日）起至6月30日，開始網上登記禮券抽籤預購，為「港人優惠」設定限制，包括需持香港身份證、本地手提電話號碼及電郵，中籤者由去年的1萬人加碼至3萬人。每人可限購兩張優惠價430元禮券，售價較去年加約5%。

今年中秋節是在9月13日，不少店舖已推出早鳥預購月餅活動。（資料圖片）

近年深受食客追捧的美心流心奶黃月餅，每逢開售均出現人龍搶購，並在網上平台高價放售。近日有市民取得美心食品派發的網上登記其流心奶黃月餅禮券抽籤預購單張，顯示登記時段由本月25日至30日晚上11時59分截止，標明「機會均等，無需搶先登記」。中籤名單則於7月9日至10日公布。

今年續推的的抽籤預購，將由電腦隨機抽出3萬個名額，比去年的1萬個名額多出2倍。而每名參加者只限登記一次，中籤者每人限購兩張優惠價430元禮券，比去年的408元加價5.4%；而今年每張零售價則為380元，亦較去年的零售價368元加價約3%。

而預購登記屬「港人限定」，要求登記者需持有香港身份證、本港手提電話號碼及電郵，而重複登記者將會被自動取消資格。市民可透過二維碼登入網站，填妥個人資料等，會有短訊通知是否中籤，及獲安排在7月11日至14日、或7月18日至21日期間到指定分店購買月餅。

不過，美心的官網及其Facebook專頁暫未公佈相關資訊，僅於社交網站發佈一段標籤美心流心奶黃月餅的影片，並著市民留意明日（25日）的資料。