粉嶺建6公里無壓污水渠　涉1.8億公帑9000人受惠　料2025年竣工

本港有部分鄉村地區仍未鋪設污水設施，污水需經化糞池和滲濾系統排放，造成環境污染。政府計劃向立法會申請1.8億元，於粉嶺區建造約6公里的無壓污水渠，覆蓋粉嶺5個未鋪設污水設施的鄉村地區。工程料於2020年第3季展開，2025年第一季完工，屆時有9,000人受惠。

污水工程完成後，將減少排放入梧桐河污染物。（資料圖片）

環境局聯同渠務署向立法會環境事務委員會遞交的文件顯示，現時粉嶺一些鄉村地區仍未鋪設污水設施，涉事地區的污水需透過個別及簡單的在地設施，如化糞池和滲濾系統排放。

政府建議為粉嶺區內部份未鋪設污水設施的地區，設置污水收集系統網絡。按付款當日價格計算，估計所需費用為1億7,970萬元。整個系統包括一條六公里長的無壓污水渠，同時為粉嶺五個未鋪設污水設施的鄉村地區，設置公共污水收集系統。擬議的污水收集系統預計會為約9,000人提供服務。工程完成後，粉嶺圍、掃管埔及嶺皮村的污水會被收集及輸送至石湖墟污水處理廠作適當處理和排放，將有助改善環境衛生以及進一步減少排放入附近梧桐河及后海灣的污染物。

如撥款獲財委會批准，當局計劃在2020年第三季展開工程，2025年第一季完工。

政府擬建的污水收集系統範圍。（立法會文件）

政府估計，工程共會產生約15,140公噸建築廢物，當中約8,680 公噸，即57%惰性建築廢物會在工地再用，另外6,290公噸惰性建築廢物會運往公眾填料接收設施供日後再用， 餘下170 公噸非惰性建築廢物則會運往堆填區處置。

此外，政府亦須收回13幅橫跨擬議污水渠走線的私人農地地段，約551 平方米，以進行工程。而清理用地不會影響任何住戶，但會影響3個位於粉嶺圍及嶺皮村的構築物。