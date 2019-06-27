【逃犯條例】社福工會斥東華三院、保良局向權貴獻媚　促收回聲明

《逃犯條例》修訂風波持續，東華三院及保良局昨日（26日）先後就事件發聲明回應，指不願看到任何暴力行為，冀各方保持客觀及理性，以和平方式表達意見，令社會盡快回復平靜及穩定。 社會福利機構員工會就東華三院及保良局所發的聲明，表示他們是「粉飾太平、為漠視民意的政權塗脂抹粉」，更指聲明是背棄了機構的使命，急於向權貴獻媚。員工會予以最嚴厲的譴責，促請兩間機構能修正聲明，並站在廣大方民一方。

《逃犯條例》修訂觸發6月12日的警民衝突，警方其後公布當日施放150枚催淚彈及數枚布袋彈等。（資料圖片／梁鵬威攝）

社會福利機構員工會表示，《逃犯條例》修訂鬧得滿城風雨，政府至今仍然漠視民意，未有回應市民訴求，包括撤回修例及612「暴動」定性。同時，又以現行機制行之行效為由，拒絕成立獨立調查委員會徹查警方使用過度武力等。

而東華三院及保良局卻分別發聲明表示，不願看到暴力發生及希望社會盡快回復平靜。社會福利機構員工會斥，上述兩間社會服務機構是「粉飾太平、為漠視民意的政權塗脂抹粉」。

聲明又指，保良局的使命為「保赤安良」，東華三院則是「扶幼導青」，認為現時他們所發的聲明，是「背棄了自己的使命」，急於向權貴獻媚。故員工會對此予以最嚴厲的譴責，冀兩家機構能修正聲明，站回廣大市民一方，亦促請政府盡快回應市民訴求。