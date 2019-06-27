挪威三文魚銷港量首5月跌20% 　挪威海產局：非關涉食用安全問題

消委會4月公布一個大西洋三文魚樣本驗出帶有寄生蟲「線蟲」，引起嗜食三文魚的港人極為關注。而挪威三文魚出口到香港銷量，在今年首5個月更急跌20%。 雖然出口量下降，但挪威海產局中國香港區總監博薇婭（ Vitoria Braarhen）卻表示，出口量下降未必與三文魚食安問題相關，強調挪威出口至香港的三文魚不含寄生蟲。面對近來香港的三文魚食安問題，監督挪威三文魚生產鏈的專家表示，挪威三文魚依靠獨立報告及風險評估，流程規管精密，可確保供港質素。

（袁澍攝）

最新調查：93%受訪者評「良好」至「優秀」

三文魚鮮滑爽口，多年來都成為港人最愛海產。不過，消委會今年4月揭發本港食肆提供的三文魚質素問題，引發公眾對食物安全問題的關注。挪威海產局的數據顯示，今年1至5月三文魚對港出口量，較去年1至5月下跌20%。

挪威海產局今日（27日）舉辦「關於三文魚食品安全及可持續性」的講座，挪威海產局中國及香港區總監博薇婭（ Vitoria Braarhen）表示，出口量從去年12月起就已經開始下降，並非從4月開始，加上2018年挪威三文魚對港出口量情況較好，按年上升達27%，故呼籲消費者應從整體情況來看。

博薇婭續指，海產局在最新調查中發現，三文魚憑藉其美味及對健康的好處仍贏得食家歡心，並有93%的受訪者評價三文魚「良好」至「優秀」；她強調，挪威海產局非常重視作為香港海產來源地的責任。

挪威食物安全局總監羅克斯（Lise Rokkones）提到，「我們確保香港人食用的每一口三文魚均保持優質。」（袁澍攝）

挪威當局會把該國三文魚產品貼上標誌，以協助香港市民分辨有關三文魚屬當地的產品。(挪威海產局提供) 另一方面，挪威當局會把該國三文魚產品貼上標誌，以協助香港市民分辨有關三文魚屬當地的產品。

挪威三文魚因歐盟認證 豁免急凍措施

監察挪威三文魚供應鏈的挪威食物安全局總監羅克斯（Lise Rokkones）表示，挪威海產局的監察及安全政策以科學為本，並依靠獨立的報告及風險評估、法定的風險管理以及規管整個流程的精密系統。從飼料成份、獸藥產品到魚卵孵化、著陸以及運輸條件都在監管之中，亦會慎重選擇出口夥伴。他表示，挪威的養殖場每年都被抽檢，亦從未有發現存在違規的污染物寄生蟲及獸藥殘餘，「挪威的三文魚養殖行業根據歐盟法規被嚴密檢測，出產的三文魚完全有跡可循。」

他並舉例，挪威三文魚因公信力獲得歐盟認證，因此豁免急凍措施。不像其他海產品必須進行嚴格的冷凍措施消滅寄生蟲，來保證新鮮衛生。挪威海產局亦有相關的法例處理危機，一旦出現問題，會立即向公眾公開，保障公眾知情權。

就近來的生食海鮮安全性的報道，挪威海產局認為更應當留意海鮮來源地的重要性。博薇婭呼籲消費者繼續食用挪威的三文魚，「我們確保香港人食用的每一口三文魚均保持優質。」