【逃犯條例】示威者衝擊立法會　撞穿玻璃　警員持盾牌舉紅旗戒備

近日香港反送中遊行持續。在今日下午近1時半，大批市民手持雨傘，多次不斷衝擊立法會玻璃幕門，增援人士持續增加，有示威者用鐵通、雜物、鐵籠車等撞向玻璃門，令玻璃出現多條裂痕，碎片散滿一地。 立法會議員梁耀忠曾嘗試阻止示威者衝擊立法會，但在勸阻過程中受傷，有示威者護送他離開，多名議員夾在示威者及警方中間，多次勸籲他們不要衝擊。有全副武裝警員手持盾牌趕至，在大樓內舉起紅旗要求示威者停止衝擊，否則用武力，沒有進一步行動。

有反修例示威者衝擊立法會。（黃偉倫攝）

戴上手套、頭盔及護目鏡示威者不斷用鐵籠車撞向立法會玻璃門，警員多次指出示威者的行為已觸犯法例，但示威者衝擊行為沒有停止，玻璃門經多次撞擊後已損毀，玻璃碎片散落一地，但警方沒有進一步行動。

多名民主派議員，包括張超雄、梁耀忠等曾擋在立法會門前，有示威者大罵「走啦，白頭佬！」其後有示威者推開他們，繼續用鐵籠繼續撞向玻璃門，企圖衝入立法會，有多名警員持盾牌在立法會內戒備，以及高舉紅旗。

議員朱凱廸向示威者指「我哋會保護大家，立法會係空城，唔好打立法會呢個空城」，繼續夾在警察及示威者中間，阻止警員離開立法會及勸籲不要再使用催淚彈，又不斷呼籲現場示威者冷靜；另有議員要求與警方對話，但不獲理會。其後多名議員轉身阻止示威者進一步推進，鄺俊宇不斷呼籲不要衝擊及與示威者交涉，雙方情緒十分激動，現場氣氛緊張。

在下午近兩時半，有示威者不斷用鐵通撞擊玻璃門，亦有示威者大叫「唔好」，但勸籲不果，玻璃門上出現多個破口，林卓廷下跪哀求示威者，不要再將鐵籠車撞向立法會。另一邊廂，大樓內警員多次表示，示威者「入一個，拉一個」。

示威者不斷將鐵籠車撞向立法會玻璃門，企圖衝入去，警方只是在內戒備，沒有進一步行動。（曾梓洋攝）

在下午近2時40分，立法會玻璃門的底部已完全損毀、鬆脫，大樓內警員已開始為槍上橡膠子彈，並往玻璃門缺口前進戒備。約10分鐘後，整部鐵籠車被推入立法會內，有示威者繼續用鐵枝破壞玻璃門，企圖擴大破口，警方發射胡椒噴霧阻止。

衝擊超過一小時，立法會玻璃門已完全損毀。（黃偉倫攝）