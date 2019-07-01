基督徒警總為死者默哀　譴責警方過度暴力　應與港人站在一線

警務處處長盧偉聰曾向公眾宣稱，將6月12日金鐘發生的事件定性為「暴動」，但其後改口稱部分人的行為是暴動，事件引起社會廣泛討論。大約30名基督徒今日（1日）在警總外舉行祈禱會，為過去三名反對引渡條例的死者默哀1分鐘，並向警方表達「六大訴求」。

黎偉賢（右）向警方遞交聯署信。（胡綽琳攝）

該批基督徒表示，對於警務處處長盧偉聰一再拒絕承認對6.12示威者作過分暴力的責任，沒有展示任何悔意，深表不滿。他們今日（1日）到達警總舉行祈禱會，先為死者默哀1分鐘，為全香港祈禱及遞交370人的聯署聲明，向盧偉聰作出書面投訴，表達訴求。

他們不接受特首的道歉，不接受警務處處長朝三暮四的「解說」，嚴正要求：

1. 撤回修訂逃犯條例草案；

2. 全面收回對6．12「暴動」的定性；

3. 立即釋放被警方以暴動或暴力罪行拘捕的集會和示威人士；

4. 撤銷所有示威被捕者的控罪；

5. 成立獨立調查委員會，追究警方暴力鎮壓的責任；

6. 要求相關問責官員下台。

黎偉賢認為警方應與全港市民站在同一陣線。（胡綽琳攝）

他們認為警方要有良知，不要過分使用暴力，放下武器，展現人性良知的表現。共同守護香港人的人權和尊嚴。對於警方早前使用武力驅趕示威者的行為，表示嚴重譴責及要求追究責任。

參與者自由站前禱告，為社會狀況禱告、期望喚醒港府官員的良心、為全港市民的平安禱告。現場有參與者為香港現時的狀況憂心落淚。

社會牧職幹事黎偉賢表示，警方應與港人站在同一陣線，不要將使用過度武力合理化，「對於警方執法時使用暴力，執法時應先想一想，當警察除下制服的時候也是香港人，故此他們也需要有良知，表現出人性」。