梁仲賢下周一出任通訊事務總監　羅智光：深信能迎接未來挑戰

政府今（4日）宣布，現任通訊事務副總監（電訊）梁仲賢將於本月8日出任通訊事務總監。接任5月出任海事處處長、前通訊事務總監王天予。 公務員事務局局長羅智光表示，梁仲賢對通訊辦各項職能有豐富的專業知識，並具備卓越的領導和管理才能，以及豐富的公共行政經驗。他又深信，梁能帶領通訊辦迎接未來的挑戰，繼續為市民提供優質服務。

梁仲賢（右）於2月出席終止模擬電視廣播服務安排的記者會。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

升任通訊事務總監的梁仲賢，於1997年4月加入政府任職電訊工程師，2009年9月晉升為總電訊工程師，其後2012年11月晉升為電訊管理局助理總監，並於2015年10月出任通訊事務副總監（電訊）。

近年本港着力推出5G服務，籌備期間常會見到梁仲賢身影。其中如大埔區內有衛星監控站而成為「5G禁區」，區內居民使用3.5吉赫頻帶時或受限，備受關注。梁仲賢曾表示，政府將設定3.5吉赫的最大干擾限值，日後不再容許於區內設置新衞星，以確保當區5G服務不會再變差。

通訊事務總監一職懸空近兩個月，前通訊事務總監王天予於2017年8月起出任該職位，至今年5月14日出任海事處處長。而現任商務及經濟發展局常任秘書長（工商及旅遊）利敏貞，則於2012年4月出任總監，至2017年調職。