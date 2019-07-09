【DSE放榜2019】考評局：0作弊證考生有誠信　8人試場拍照被降級

DSE將於明天（10日）放榜，考評局今日（9日）率先公布整體考生表現外，亦公布了考試異常及作弊情況。考評局總經理（學校考試及評核）許婉清表示，今年考評局不論在考試或校本評核、作品集中均未發現有作弊或抄襲，形容比起去年有兩人考試作弊，今年「雙零」證考生有誠信，是可喜可賀。 但今年共有11宗因用手機或拍照放上網而被降級個案；另有76宗違規使用手機或拍照而被扣分的個案，提醒考生切忌在考場或口試報到室內使用手機。

考評局今日舉行記者會，公布2019DSE整體考生的表現。（張浩維攝）

據考評局資料，2019文憑試無錄得作弊情況，較2018DSE有兩宗考試作弊、三宗校本評核或作品集抄襲個案進步。考評局總經理（評核發展）溫德榮表示，今年校本評核整體情況暢順，大部分考生表現滿意並達到要求。

而考評局總經理（學校考試及評核）許婉清認為，今年不論是應考期間或校本評核均沒發現作弊情況，顯示考生有誠信，是可喜可賀，亦較去年進步；但她提醒，考生忌因好奇或希望與朋友分享試場相片而在試場內拍照。

試場拍照罰則重 8人被降級



今年共有87宗涉及使用手機或拍照的違規個案。許婉清指，9名考生在試場內拍照或將電腦條碼、試場照片上載互聯網，她形容此違規的罰則較重，9人中有8人該科被降一級，餘下一人由於在拍攝時被監考員發現，情況較輕微，故以扣分處理。

許婉清表示，明白考生在等待應考口試期間心情會較緊張，想透過手機與親友交流，但重申口試考生在報到後，直至應考完畢前不能使用手機，否則會被扣分。今年違反手機規則人數與去年相若，當中75宗屬輕微情況，被扣分處理，餘下3人亦因違返規則拍照被降一級。

至於聆聽考試方面，今年共錄得539宗違規情況，較去年減少18%。當中約482宗屬無帶收音機、耳筒或電池個案，另有43宗遲到，亦有14宗攜帶不合適器材。

最年輕自修考生僅11歲、最年長考生70歲

另外，考評局表示，今年最年輕的自修生為11歲，學校考生為15歲；至於最年長考生方面，學校考生為69歲、自修生為70歲。參考考評局網站，除了考試該年滿19歲人士外，曾應考文憑試或相等考試，又或在考試前一年已修畢或正修讀等同中六課程者，亦可以自修生身份報考。