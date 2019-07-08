【DSE放榜2019】英華視障女生考試　導盲犬陪伴在側：可放鬆減壓

中學文憑試(DSE)將於周三(10日)放榜。對於中學生而言，DSE無疑是考取大學的一大難關。然而，患有視障的應屆DSE考生蔡樂詩，面對的挑戰比常人更多，不僅每日上學都需要背着相等於一包米重量的專用點字書，考試時亦須加時75%至8倍應考。 幸好，學習雖苦每天仍有導盲犬Bene陪伴在側，即使回校上課亦形影不離，Bene甚至成為「女校男生」，令蔡樂詩溫習時即使感到疲累，亦透過與他玩耍減壓，目前已獲有條件取錄的她，期望日後能夢想成真，入讀翻譯學科。

樂詩接受訪問期間，導盲犬Bene全程均表現合作。（陳晶琦攝）

應屆文憑試考生、就讀英華女學校的樂詩是香港首位使用導盲犬的中學生，自中四開始導盲犬Bene便與她一起上學、放學，甚至應考期間亦陪伴在側。

樂詩透露，最初需與Bene適應彼此的生活習慣，惟至今相處十分愉快，「有Bene之後個人開心啲，溫書悶都可以同佢玩放鬆下」。而樂詩接受訪問期間，Bene全程表現十分合作，一直靜靜陪伴在旁。

點字書沉重 每當考試要召貨車搬運課本回家

因患有視障，樂詩使用的點字書比一般印刷書厚重，每當考試前夕更要召喚貨車搬運回家溫習。而應付文憑試，樂詩需比常人付出更多時間溫習，且多個科目亦需加時應考，例如中文閱讀卷的考試時間需比普通考生多75%；聆聽卷的停頓時間則需多一倍。

應考時間較一般考生多75%至8倍

同時，修讀音樂的樂詩更是首位以點子書形式閱讀五線譜，其應考時間比普通考生多2至8倍不等。

對於放榜在即，樂詩表示將來的方向須按實際分數決定，惟希望入讀翻譯學科。她透露，現時已取得城大翻譯的有條件取錄通知書，冀能實現夢想。

郭曉明（右二）患有肌肉低張，幼稚園及小學階段均常出入醫院，惟未有輕言放棄。（陳晶琦攝）

患肌肉低張生 願望成「事業女強人」

至於患有肌肉低張的郭曉明，從小的手握力比常人弱，又因腸及食道問題，以致幼稚園及小學階段常常出入醫院，需經歷6次手術，以致錯過不少學習機會。

但她沒有因此放棄，更在小五開始努力學習，從此每年均考獲優異成績，「幾乎年年考第一」。曉明冀能考獲佳績順利入大學，更在願望板寫上「做事業女強人」的心願。