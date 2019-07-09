迪士尼鋪4500塊太陽能板　「蟻俠」天台可發電　夠564戶家庭用1年

繼海洋公園宣布在園內鋪設逾600塊太陽能板後，香港迪士尼樂園亦加入太陽能發電行列，宣布今年內在度假區內14座建築物，包括今年3月才投入運作的「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」機動遊戲天台，裝設4,500塊效能較高的單晶硅太陽能板，預計每年總發電量達186萬度電，相當於564個三人家庭一年的用電量，規模是全港最大。 第一期的3,500塊太陽能板已完成安裝，九月底前將全部連接中電電網，香港迪士尼預計電力公司每年以500萬元回購電力，料計劃可十年內回本。

香港迪士尼樂園在度假區內14座建築物天台裝設合共超過 4,500 塊太陽能板，預計總發電量達約 186 萬度電。（香港迪士尼提供）

港府去年推出「上網電價」政策，市民或機構安裝太陽能板後，電力公司會以每度電三至五元回購可再生能源電力。香港迪士尼樂園宣布參加「上網電價」計劃，今年在園內分兩階段安裝太陽能板，第一期會在八座後勤位置建築物及樂園設施安裝3,500塊太陽能板，約等於一個標準足球場面積。

當中「小小世界」的天台安裝最多（達1,190塊），佔整體約三成半。第二期將於另外六座建築物天台上多安裝1,000塊太陽能板，當中四個分布在「灰熊山極速礦車」、「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」、「香港迪士尼樂園市鎮會堂」及「火箭餐廳」。

傅志榮（右）表示，政府推出上網電價及提供經濟誘因，有助推動企業發展可再生能源。（香港迪士尼提供） 4,500塊​太陽能板年產186萬度電 香港迪士尼樂園設施服務總監傅志榮以每年平均日照時間為1,000小時計算，預計首階段每年生產140萬度電。若以一個三人家庭每月用電量為275度電計算，可供應424個三人家庭使用一年。 他預計兩期工程安裝的太陽能板，合共可提供每年186萬度電，折合可供應564個三人家庭使用，遠超渠務署小濠灣污水處理廠太陽能發電場每年110萬度的發電量，規模是全港最大。園方估計，整個節能設施每年可減少118萬千克碳排放量。

娛樂事務大樓的天台安裝了1,038 塊太陽能板。（香港迪士尼提供）

丁志傑（右一）表示，天台的空間是否足夠、附近有否阻礙物影響太陽能板的接受效能等，都是安裝選址的考慮因素。（勞敏儀攝） 特製承托架 較傳統方式多裝10至15%太陽能板 這些太陽能板預期壽命達25年，香港迪士尼樂園設施服務部電力及機械維修經理丁志傑預計，香港迪士尼及太陽能板承辦商可共同攤分每年約500萬元的額外收入，有關投資料10年內回本，較過往沒有電力回購時縮短超過一半回本期。香港迪士尼會將所得的資金，用作支付項目開發成本、系統維修保養及其他環保項目發展。 在設計方面，團隊與承建商採用左右對稱的屋型承托架，方便將預先組裝的承托架直接吊運至天台直接擺放，可加快工程進度及減少現場施工帶來的時間和空間限制，亦較傳統平放方式多安裝10%至15%的太陽能板。

傳統太陽能監察系統把所有太陽能板連成一體，若系統不穩定，需把整個系統暫停。香港迪士尼採用新型的無線實時監測系統，透過流動應用程式，可按每一塊太陽能板進行獨立網上實時監測，了解每一塊板的效能、使用情況；當其中一塊太陽板出現不穩定或故障，系統可即時暫停故障組件運作，讓整個系統可持續及穩定供電，發揮最高效能。