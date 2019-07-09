中大民調：47%受訪者撐同性婚姻　逾半支持可領養子女、繼承遺產

在台灣，立法院於5月17日正式三讀通過同性婚姻合法登記，成為亞洲第一個同性婚姻合法化的地區；同性婚姻及性小眾權益再次受社會關注。 香港中文大學香港亞太研究所早前就同性婚姻議題進行民意調查，發現有47%受訪者認為香港應讓同性戀者註冊結婚；而反對者亦有近四成。調查亦顯示，逾半受訪者同意外地結婚的同性伴侶，可以配偶身份申請領養子女、申請繼承伴侶財產；但問及社會福利議題時，同樣有逾半受訪者反對同性伴侶以配偶身份在香港申請公屋、綜援。

梁鎮罡（右）早前終極上訴得直，現時在外地結婚的同性戀公務員伴侶，也可以享有已婚公務員配偶的福利。（資料圖片）

51%認同終院對同性伴侶公務員配偶福利裁決

亞太研究所早前進行一項調查，就香港是否應該合法化同性戀婚姻，以及同性婚姻伴侶可享有的公民權利問題，透過電話在今年6月17日至6月20日，訪問了732位18歲或以上的市民。

在海外與同性伴侶註冊結婚的高級入境事務主任梁鎮罡，早前不滿公務員事務局拒絕讓其伴侶享有公務員配偶福利如合併報稅，提出司法覆核後勝訴，因此在外地結婚的同性戀公務員伴侶，現時也可以享有已婚公務員配偶的福利。是次調查發現，51.1%的受訪市民同意裁決，反對者則有39.1%，9.8%認為不知道或很難作答。

調查又發現，如果在外地結婚的同性伴侶符合相關資格的前提下，53.5%的受訪市民同意他們可以配偶身份在香港申請領養子女，而39.4%的受訪市民表示不同意；而65.2%的受訪市民亦同意他們可以配偶身份在香港申請繼承伴侶財產。

半數人不同意海外配偶可申請公屋及綜援

然而問及外地註冊的同性伴侶應否可享有社會福利時，51.9%受訪者卻不同意他們可以配偶身份在香港申請公屋，57.7%受訪市民更不同意他們可以配偶身份在香港申請綜援；而兩個議題中支持同性伴侶可享相應權益的受訪者，分別僅有39.3%及34.2%。

調查亦發現，有47%的受訪者認為香港也應讓同性戀者註冊結婚，而認為不應該的受訪者則有39.5%。然而被問到未來十年同性婚姻合法化的機會預測，48.1%受訪者認為機會很小，只有7%認為機會很大；而10.1%的受訪者直言是完全沒有機會，2.3%受訪者表明完全反對合法化。