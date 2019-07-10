【開放數據】6月政府推200數據集　運輸署開放實時泊車位數據

政府各部門掌握大量數據，當中有不少與市民生活息息相關。政府年初推出開放數據新政策，今年上半年已推出500多個數據集，最近推出的數據中，有多項生活化資訊，包括實時政府及私人空置泊車位、私人發展項目中向公眾提供的休憩空間、每小時更新的政府職位空缺資訊等。

政府今年初推出開放數據新政策，要求各部門將機器可讀數據上載至「資料一線通」﹙data.gov.hk﹚網站上，供市民及機構下載使用。根據相關政策文件，83個政府部門會在年內推出715個數據集，截至6月已發放523個數據集。

上月，包括金管局、社會福利署、渠務署在內的30個政府部門，一共發放200個數據集。當中，金管局開放80個數據集，內容涵蓋銀行體系、貨幣市場、外匯等金融數據，提供應用程式介面﹙API﹚。

開放實時政府及私人空置泊車位數據

政府掌握大量數據，當中不少與民生相關，開放此類數據予業界和公眾免費使用，有助改善市民日常生活。運輸署上月新推出實時更新的泊車位資訊，包括全港11個政府停車場，以及179個商業及短期租約公眾停車場的空置車位、位置、地址、高度限制等數據。民間開發者可以此製作方便易用的泊車應用。

私人項目中公眾休憩空間資訊

此外，地政總署亦於上月發放私人發展項目中向公眾提供的休憩空間位置數據，採用GML﹙地理標籤﹚格式及API發佈。現時全港有80個類似的私人項目中的休憩空間，業主需按地契向公眾開放。新推出的數據包含休憩空間的位置、開放時間、座位及無障礙設施等。

另一項值得留意的數據集，是每小時更新的政府職位空缺數據，以JSON格式發放職位要求、薪酬、申請手續等數據。