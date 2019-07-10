青年疑女友與兄有染　涉斬死女友後始向兄求證　否認謀殺開審

青年懷疑女友與自己的兄長有染，涉於屯門住所內用菜刀斬死女友。而他行兇後，質問剛返家的兄長，惟對方否認。青年被捕遭控以1項謀殺罪，他否認控罪，案件今(10日)在高等法院開審。

被告譚浩南否認在友愛邨住所內謀殺女友劉淑芬。（資料圖片）

被告譚浩南(28歲)被控於2009年4月29日，在屯門友愛邨住所謀殺女友劉淑芬（19歲）。

案發前劉曾與被告兄在家

控方讀出開案陳詞，指案發時18歲的被告和母親、兄長居於涉案單位。劉為其女友，間中會到被告家留宿。案發當日下午，劉和被告兄長在單位內，而被告則在約下午5時半才返家。

劉死後才向兄求證

被告兄長約7時一度離開單位，半小時後又折返，被告開門並問兄長，是否如劉有染，兄長否認。被告繼而向兄長透露殺死了劉，要求兄長報案，兄長按其要求報警。

劉頭頸及四肢多處刀傷

警員扺達時，被告和劉躺在同一張床上，床上佈滿血跡，警員檢獲一把菜刀。救護員發現劉時，她已無生命跡象，稍後宣告劉不治。法醫指劉的死因為頭、頸和四肢有多處刀傷，以及大量失血。

此外，被告的手腕等都有刀傷，被送往屯門醫院救治。他於翌月出院並被捕，他在警誡下稱原本只想嚇劉，無意殺害她。惟他沒有預料劉看到他持刀後，反應極大。

案件編號：HCCC331/2017