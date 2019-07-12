在豪宅露台摔其伯恩山犬10多次　無業男認虐畜　判社服令160小時

居於何文田豪宅的無業男，本年2月回到家中，看到其飼養4個月大的伯恩山犬隨地便溺，為教訓愛犬，在露台將牠舉高摔地約10次，結果遭途人目擊報警。無業男早前承認虐畜罪，今（12日）於九龍城裁判法院被判160小時社會服務令，兼向愛協支付狗隻約1.46萬的醫藥費。裁判官指，控罪性質嚴重，理應判被告監禁，但接納辯方所指被告平日對待狗隻如同「親生仔」，相信只是單一事件。

被告稱受婚姻問題酒精影響

裁判官判刑指，有關控罪的罰則已於2006年提高至罰款20萬及監禁3年，可見其嚴重性，理應判處阻嚇性刑罰，而根據被告徐偉豪（33歲）的行為，本應判處監禁，不過法庭接納事發時，受婚姻問題困擾及酒精影響，亦接納如辯方所指，被告對待狗隻如同「親生仔」，相信這次只屬單一事件，而且狗隻現已康復。

途人見被告舉高小狗再摔地逾10次

案情指，被告於去年12月開始飼養涉案狗隻，但有途人於今年2月9日，經過被告住位於的One Homantin大廈時，看到他將狗隻舉高摔地逾10次，途人於是報警。警方到場後，發現該狗隻眼有瘀傷，而另一眼球則腫脹凸出，口部亦有血跡。

案件編號：KCCC 1141/2019