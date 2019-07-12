基層中五女生盼為母分擔經濟壓力　憑努力奪獎學金買參考書、補習

出身基層家庭，學習資源及機會難免會比富裕家庭少，但有單親家庭長大的中五女生，無懼出身，將同學的取笑視為發憤動力，在沒有補習下，憑自己努力將數學科的成績由50幾分提升至90幾分，總成績更連續兩年晉身全級首兩名內。來年將應考DSE的她說，感激「施彭年教聯奬學金」頒發的獎項及款項，讓她毋須加重母親負擔經濟負擔下，購買參考書及補習。

基層單親家庭出身的劉蓓欣考慮將部分獎學金去報英文補習班，務求在明年文憑試中考取佳績。（鄧穎琳攝）

教聯會與施彭年紀念信託基金合辦的「施彭年教聯奬學金」今日舉行頒獎禮，向25名品學兼優的基層學生頒發獎狀及3,000元獎學金。

在樂善堂顧超文中學就讀中五的女生劉蓓欣是得獎者之一。她出生基層單親家庭，家住公屋，家庭經濟主要依賴母親支撐，「單親家庭長大，自少洗費已由媽媽獨力承擔，公公婆婆亦是媽媽照顧為主，有時見到媽媽因為支出而愁眉不展，卻仍然盡量滿足我的學習需要，令我內心很不好受，想盡力分擔，所以想申請獎學金。」

教聯會與施彭年紀念信託基金合辦的「施彭年教聯奬學金」今日舉行頒獎禮，向25名品學兼優的基層學生頒發獎狀及3,000元獎學金。（鄧穎琳攝）

現時品學兼優的蓓欣，原來在初中時曾因為懶散及「不上心」，校內數學測驗中只考獲51、52分，被同學取笑，自此她發奮向上，希望證明自己的能力。

她直言，自己平凡，亦明白自己在讀書方面沒有天賦，但感激當日同學的取笑，令她「不甘於做無目標咸魚」，更一直以「只要有恆心，鐵柱磨成針」勉勵自己努力，經一年發奮讀書後後，她的成績大為進步，中四開始數學科考獲90分以上，總成績亦長期維持每級第一或第二名。

努力讀書證明自己的期間，她感受到學習帶來的樂趣及滿足感，考慮到現今香港醫療人手短缺，以及自己及家人患病被醫護照顧的經歷，對生物科抱濃厚興趣的她，希望成為護士。

不少中學生均會補習迎戰DSE，但身為中五生的她卻直言自己從未補過習，她形容獎學金是「雪中送炭」、從未補習的她，計劃購買英文練習及生物參考書，並考慮將部分獎學金去報英文補習班，務求在明年文憑試中考取佳績。

李業勤計劃將獎學金用在購買參考書等學習用途上，為將來成為文史科老師作準備。（鄧穎琳攝）

中六男生矢志為香港歷史教育發展 盼成文史科老師

另一得獎者李業勤，是樂善堂梁植偉紀念中學的學生，亦是今屆文憑試考生。他直言自己兒時頑皮，常與老師有激烈衝突，感謝老師沒有放棄自己，漸漸在老師的鼓勵發奮上進，至中四時患病父親突然離世，令身為獨生子的他決心要完成父親遺願考入大學。

本身對歷史有濃厚興趣的他，選修中史、世史，成功在文憑試中考獲最佳五科31分的他說，計劃將獎學金用在購買參考書等學習用途上，為將來成為文史科老師作準備。展望將來，他說要推動香港歷史教育的發展。

香港社會近日就修訂《逃犯條例》一事引發爭議，遊行示威及衝突不斷。李業勤直言，近日感受較深，但希望持不同政見者討論時，可對歷史事件持大致客觀的正確理解，如關心政治事件者，可多了解辛亥革命、中共成立和中共建政前後的歷史，「多些歷史背景知識，看事情時可更宏觀、看得更多」。

「施彭年教聯奬學金」本年度的對象為觀塘區、葵青區及北區中學生，經學校推薦的中二至中六生在評審屬品學兼優者，每人可獲發3,000元獎學金，本年度共25人得奬。