【逃犯條例】青發委員林琳：民怨累積因訴求未達　倡到連儂牆落區

特首林鄭月娥提出全面改革青年發展委員會諮詢模式，希望更貼近年青人。青年發展委員會委員林琳、何玉芬及香港大學學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩今日（13日）出席電台節目討論事件。青年發展委員會委員林琳直言，是次遊行年齡層非常廣，並非單純由青年問題引起，或是與多年來遊行訴求未達到，重申政府必須與改善接觸市民的方法，否則「只會一直燒落去」。

市民在全港多區自發設立連儂牆，表達意見及對政府的不滿。（資料圖片）

不改善接觸市民方法 只會一直燒下去

青年發展委員會委員林琳直言，政府可改革青年發展委員會，亦認同是其中一個方法，但強調並非唯一方法，但重申「政府若認為只需要將有『青年』二字的委員會改革，便可完全解決此事，想法確實是太天真」。

林琳指，是次遊行年齡層非常廣，並非單純由青年問題引起，或是與多年來遊行訴求未達到，令怨氣一直累積，重申政府必須與改善接觸市民的方法，否則「只會一直燒落去」。

青年發展委員會委員林琳。（資料圖片 / 李澤彤攝）

港大評議會：年輕人意見清晰 政府可用不同渠道主動了解年輕人意見

香港大學學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩重申，不可能200萬遊行人士全屬年輕人，只是走到前線或最前的多屬年輕人，強調此場運動中民眾的不滿並非年輕人不滿「上不到樓」，亦不是政府青年工作或民生政策不足，而是青年人對社會公義有追求，「五大訴求圍繞討論人權、自由、對內地不信任」，他直言，對青年發展委員會了解不深，認同多做政策研究了解社會情況；但認為年輕人意見清晰，政府可透過不同渠道主動了解年輕人意見。



林琳認同加入更多年輕人到青年發展委員會，但認為政府把意見轉化為政策的速度太慢，建議政府改變接觸市民的方式，如可派員到連儂牆嘗試了解和平市民所表達的意見，再以facebook直播回應，釋出願意溝通及改善的善意。

港大彭家浩。（資料圖片 / 余俊亮攝）

青年發展委員會委員何玉芬擔心，踏入暑假，老師難再按社會事件的發展及變化，與青年人分析討論、了解想法。她認為事件已致政府與市民間重大不信任，政府應先對焦解決今次事件，又建議政府及委員會未來應整理不同聲音，再轉化到政策層次討論，成制定政策的根據。