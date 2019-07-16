【沙田遊行】市民電台節目批泛民議員變衝突幫兇：不應阻撓警執法

《逃犯條例》修訂爭議持續，連續多個星期周末有遊行示威；上周日（14日）沙田舉行的反修例遊行，最後演變成沙田新城市廣場爆發警民激烈衝突。 多名市民今日（16日）致電港台節目《千禧年代》，就當日示威反映意見。有市民批評，泛民主派議員是引發衝突的幫兇，質疑議員為何阻撓警方執法，又不帶走示威者。另有遊行人士批評，特首林鄭月娥若負責任，就不應將政治事件轉化成警民衝突。

沙田區上周日（14日）舉行大遊行，入夜後新城市廣場發生大型警民衝突。（資料圖片／盧翊銘攝）

唔好為咗選票搞到香港咁樣

致電節目的黃女士表示，兒子曾向她提議去遊行增加「見識」，於是周日陪同兒孫參加遊行。她提到，在遊行後與兒子在新城市廣場用膳，途中發現商場內「好多暴徒，又戴晒口罩係咁追個警察」，即時反問兒子：「係唔係打仗？」

她表示，「香港搞成咁，泛民議員都係幫兇。」她指目擊泛民主派議員在警察面前阻止警察辦事，呼籲「唔好咁樣啦，唔好為咗選票搞到香港咁樣。」

另有沙田區居民蔡先生表示，支持雙方表達訴求，但質疑為何有「連儂牆」及示威影響其他市民生活。他又稱，曾在示威區見過有泛民議員，質疑為他們為何不帶走示威者。

民建聯立法會議員蔣麗芸早前建議，警方應考慮停批不反對通知書；蔡先生支持建議。他認為每一次遊行後出現衝突，都是事出有因，又反問如果日後在將軍澳等其他區的示威出現同樣情況，對當區居民是否公道。

批政府遇反對聲音即採「拖字訣」做法危險

另一位有參與遊行的陳小姐表示，現時政府每次推出政策遇反對聲音即拖延幾個月，做法相當危險，批評特首林鄭月娥不應將政治事件轉化成警民衝突。

她又提到，自己參與的是和平集會，但理解有人會認為和平示威無用，繼而決定採取更強硬的手段。對於部分指責，她認為市民不應該忽視暴政帶來的影響：「立法會現時已經無監察力，議員都被DQ，呢啲暴政點解你哋見唔到？」建議市民都應該要更關心社會問題。

有人憂慮下周日遊行將不獲警方批發不反對通知書，陳小姐稱市民都不願意違反社會秩序，但若有200萬人上街，不相信警方會拘捕所有市民；又提到2014年佔領行動就是因為不夠堅持，所以至今仍無雙普選，呼籲市民要抗爭到底。