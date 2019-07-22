【電競】日本青年愛打機卻不願入行　韓國推註冊制度保障助選手

電子競技近年在全球各地迅速發展，對人才需求直線上升，本港亦開始發展電競，並有專上院校開辦電競課重。縱觀鄰近亞洲國家，「電競強國」韓國早年已開設電競相關專業，並由韓國職業電子競技協會負責選拔電競選手，設立社會保障制度。協會秘書長金哲學接受《香港01》訪問時表示，協會為選手、教練及裁判員等設立相關課程，並幫助退役選手重返校園進修。 日本WellPlayed代表董事兼行政總裁谷田優也則指，日本政府於2015年開設電競培訓學院，課程包括市場管理及法例等綜合學科，讓學生具備不同技能，目前每年收生約300人。

WellPlayed Inc代表董事兼行政總裁谷田優也（Yuya Tanida）表示，日本與香港可就電競行業，增進兩地人才及發展交流。（洪嘉徽攝）

作為「電玩大國」的日本，近年經歷法律改革，直至2016年才承認電競選手運動員身份，逐步在電競市場上急起直追。日本WellPlayed Inc代表董事兼行政總裁谷田優也（Yuya Tanida）近日來港出席數碼港「數碼娛樂領袖論壇」期間接受《香港01》訪問時直言，日本電玩市場相當蓬勃及成熟，但「喜歡打機的人很多，卻很少人喜歡將打機變為職業。」導致業界面對「少人想入行」的困局。

他指，當地於2015年起開設電競培訓學院，對象包括電競選手、電影從業員等，至今全日本已有10間。學院除提供專業訓練課程，亦有節目統籌及策劃、市場管理、公關等綜合學科，並邀請律師教授法例知識，務求讓學生具備不同知識。現時每年合共收生300人，惟教職員約30至50人，他無奈指：「很多人想入學，但教職員人數有限。」

韓國職業電子競技協會向退役選手提供保送大學學習的福利。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

即使學生修讀電競，並非人人選擇做電競選手。谷田優也認為，需要讓年輕人意識到自己的價值，電競訓練也要建立「專業者心態」，「如傳統的格鬥技，選手在比賽時血氣方剛，但仍然保持高素質，是因為他們知道比賽並非代表個人，背後還有各支持者、贊助商。」他們表示，電競選手的心理教學，亦可借鑒格鬥技方式。

這邊廂日本正努力發展電競產業，另一邊廂的韓國在全球電競收入早已躋身三甲，韓國電競協會（Korea e-Sports Association）亦推出註冊制度，選手須在1年內參與認可的電競比賽中連續勝出多於兩次，並完成培訓課程。為保障專業選手福祉，協會規定電競隊伍須與選手訂立至少1年合約，每年底薪為2,000萬韓元（約13.2萬港元）。

對於電競選手的職業生涯有限，秘書長金哲學（Cheolhag Kim）表示，電競選手從15歲開始練習，約2至3年達至專業水平，雖然部分選手約25歲退役，但亦有不少選手玩到27至28歲。反觀若其他運動的選手同樣在15歲起步，但需要訓練數年才能成為職業選手；電競選手「退役後再作生涯規劃，仍然年輕」，仍可以展開「第二人生」。

協會自2014年起，每年向登記在冊的職業選手提供數個名額，保送他們進入大學學習，亦會推出教練、裁判員等課程，協助選手往轉型為電競教練、遊戲分析員等輔助人員。