【電競】韓政府審主辦機構財力官方認證　防獎金走數保障選手

電競在全球各地愈趨普及， 韓國職業電子競技協會秘書長金哲學接受《香港01》訪問時指，當地分為三種主辦比賽模式，包括遊戲開發者、協會及電視台，政府亦鼓勵舉辦各項電競活動。他又樂見本港政府近年積極推動電競產業，及指出由不同持份者合作組成的生態系統，有助促進電競發展。 作為電子遊戲大國的日本，電競命運卻與韓國截然不同。WellPlayed代表董事兼行政總裁谷田優也表示，適逢明年舉辦東京奧運會，業界正商討舉行「電競奧運會」，以推動電競發展。

斥資5,000萬元、由數碼港商場改裝而成的電競場地，於7月16日正式啟用。（洪嘉徽攝）

據電競分析公司Newzoo發佈的市場報告，2018年的電競總收益預計為9.06億美元（約70.78億港元），預期至2020年全球電競業收入達到14.88億美元（116.26億港元）。作為電競發展先驅之一的韓國，自2000年起已制訂針對性的政策，及多個網絡中心舉辦小型電玩比賽，令電競被認為具發展潛力。其後文化體育觀光部批准成立韓國電競協會（Korea e-Sports Association），並逐步調撥資源於當即及國際層面推動電競。韓國電競隊更連續5年，在全球電競年度盛事之一的「英雄聯盟全明星賽」稱霸。

根據立法會資料顯示，韓國文化產業振興院（Korea Creative Content Agency）調查報告，其市場規模在2016年達至830億韓元（約5.76億港元），按年增長15%，當中廣播、串流及網上分享、在線及離線媒體、及電競俱樂部及比賽的表現尤其可觀。

韓國職業電子競技協會秘書長金哲學表示，當地主辦電競比賽分為三類，包括遊戲開發者、協會及電視台。（洪嘉徽攝）

金哲學（Cheolhag Kim）表示，現時比賽通常由遊戲開發者、協會及電視台三方合辦，因應政府及協會致力宣傳電競活動，故舉辦比賽過程並不困難，「遊戲開發者擁有其產品的知識產權，透過舉辦活動可帶來收益，所以對於舉行一些業餘比賽、活動時非常積極。」

隨之而來的問題是比賽質素參差，甚至有主辦方未按規定向勝出選手給予獎金。金哲學直言，現時協會加強審視主辦方的財務情況，負責比賽轉播權，發出比賽官方認證，透過建立完善的比賽制度，保障選手的權益。

港府去年撥款1億元予數碼港，當中5,000萬元用於商場改裝成電競場地，佔地約4,000平方呎，容納500人。（資料圖片 / 林若勤攝）

多年來，韓國積極推行基建發展計劃，以提供場地舉行大型電競比賽，首個專為網絡遊戲而設的首爾龍山（Yongsan）於2005年落成啟用，該市另一個坐落於數碼地標S-Plex Center的電競場地則於2016年建成，現時共有8個電競場館。對於港府去年撥款1億元予數碼港，當中5,000萬元用於商場改裝成電競場地，終在今年7月16日正式啟用。金哲學樂見港政府對電競產業感興趣，並認為投入資源、新設場地有助推動香港電競發展，「意味著港府肯定，電競將會是未來重要的產業，及發展電競運動是正面的里程碑。」他又期待本港電競業在東南亞地區成為「龍頭」。

他特別指出，電競需有多個持份者如遊戲開發者、團隊、政府等建立合作的生態系統，是極其重要，「為提高觀看性，我們與電視台合作，將電競融入體育運動元素，舉辦專業賽事、業餘賽等，吸引大眾參與，亦為選手及贊助商帶來可觀收益。」他續指，韓國會與香港加強電競合作，並認為香港與中國、澳門及台灣將共同迅速發展。

日本WellPlayed代表董事兼行政總裁谷田優也（Yuya Tanida）表示，近年國內對電競關注度提高，受到不少主流媒體報道。（洪嘉徽攝）

同樣在電競發展急起直追的日本， WellPlayed代表董事兼行政總裁谷田優也（Yuya Tanida）則表示，近年日本人逐漸對電競產生興趣，舉辦活動亦毋須向政府申請。然而，當地容納1,000至3,000人的電競場館甚少，大部分為500人的中型場地，「人口、設備及場地都集中於東京，加上交通實在太方便，令每次比賽都在東京舉辦，不過很難找到場地。」他續指，現時會找空置的直播室舉辦比賽。

對於電競在日本逐漸被大眾所接受，電競市場總收益由2017年的逾3百萬美元（約2千萬港元），預料明年奧運年的逾6千萬美元（約4億港元），而至2022年則達9千萬美元（約7億港元）。谷田優也表示，業界正商討在東京租用較大型場地，舉行「電競奧運會」以推動電競發展。