【元朗黑夜】片段曝光！　八鄉指揮官李漢民拍白衫人膊：唔使擔心

元朗昨晚（21日）發生白衫人士追打市民事件，多人受傷。最新於網上流傳的片段顯示，曾向記者表示警方因「睇唔到錶」而遲到的八鄉分區指揮官李漢民，與一群白衫人士溝通的場面。 片段可見，有白衣人高聲質問在場數十警員，「而家趕晒（市民）上車未先？佢哋唔走，畀我哋趕佢走！」站在鏡頭前方的李漢民向鼓燥的白衣人群表示：「心領嘅」、「不過我都唔想大家嘅幫忙，令到我哋辛苦。」

昨晚於元朗發生的連串襲擊，可見到持武器追打市民的是一群身穿白衣的人士。

最新於網上流傳的短片可見，八鄉分區指揮官李漢民帶領二、三十名警員，與一群白衣人談話。當時白衣人情緒激動，以高昂聲線質問警方「而家趕晒（市民）上車未先？佢哋唔走畀我哋趕佢走」，有人更稱「如果我哋再斬就麻X煩」，亦有人指「聚晒喺商場就麻X煩」。

李漢民其後拍一拍其中一人的肩膀，並安撫在場人士，說：「心領嘅，不過我都唔想大家嘅幫忙，令到我哋辛苦」，其後再指「唔使擔心，okay？」。片段未有拍攝到白衣人群有無散去。

李漢民昨晚曾現身，當時有記者提問為何警隊在市民報警逾一小時後方到場，他當時聲稱太忙亂，「睇唔到錶」而未知時間，又指不會回答記者相關的提問。