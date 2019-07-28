張建宗：縱然陰晴不定　只要沉著應對　再大風雨過後總會有晴天

政務司司長張建宗網誌以「科學創新 服務用心」為題，談及香港天文台的運作、科技及成就，包括早於2010年推出「我的天文台」流動應用程式，至今總下載次數超越780萬；以及配合航機上「無紙化機艙」推出「我的航班天氣」電子飛行包天氣流動應用程式。 張建宗最後指，天文台的訪問很有啟發性，令他聯想起「天氣縱然陰晴不定，遇到風浪，只要沉著應對，再大風雨過後總會有晴天。」

張建宗上兩星期連同四名「與香港同行」計劃的中學生，以及三名參加特區政府主辦暑期實習計劃的大學生到訪香港天文台。(政務司司長網誌圖片)

張建宗於7月中連同4名「與香港同行」計劃的中學生，以及三名參加特區政府主辦暑期實習計劃的大學生到訪香港天文台，了解天文台如何向公眾及航空、航海、工業和工程界別提供24小時天氣預報服務，以及輻射監測工作。

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他指，天文台早於2010年推出「我的天文台」流動應用程式，至今總下載次數超越780萬；「香港天文台 HKO」Facebook專頁適時發放天氣資訊與氣象知識，短短一年多，追蹤人數已超過15萬；而與「酷熱天氣警告」有關，天文台自行研發的「暑熱壓力測量系統」監測，在2009年亦成功在香港註冊成為專利。

航空氣象方面，天文台亦於2002年開創了，全球首套業務應用「激光雷達風切變預警系統」，為機場預測及發出風切變預警，保障飛行安全。

他指，天文台走過百年歲月，為香港服務之餘亦在世界氣象工作及科技應用方面取得國際領先地位，成就得來不易；訪問亦很有啟發性，他指香港雖是彈丸之地，但在國際層面不同範疇享有領先地位，令港人引以為傲；令他聯想到天氣縱然陰晴不定，遇到風浪，只要沉著應對，再大風雨過後總會有晴天。