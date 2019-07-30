【逃犯條例】澳洲五市集會　悉尼活動遭遇反對人士干擾

澳洲SBS廣播公司7月29日報道，多個城市28日都有集會，包括珀斯、達爾文、布里斯班均有聲援香港的活動。悉尼主辦單位估計至少有 500人參與，遠超此前估計的150人。請願人士在集會結束後來到當地香港經濟貿易辦事處外的「連儂牆」表達意見，但有數名反對人士予以干擾，情況一度混亂。

悉尼請願活動的主辦單位發布聲明稱，「破壞『連儂牆』並引起混亂」的人士是「說普通話」，「經調停後場面恢復平靜」。請願人士後來設立流動「連儂牆」。

墨爾本同日都有集會舉行，現場亦設置「連儂牆」。中國留學生兼政治漫畫家巴丟草到場支持。集會人士表示，反對《逃犯條例》修訂的運動由6月開始，香港政府對市民提出的5大訴求至今依然不聞不問。他們又批評警方在未有作出警告的情況下使用過度武力，甚至驅趕記者、普通市民及救護人員。

集會聲明亦回應7月24日當昆士蘭大學多名香港留學生在校內發起靜坐活動遭受逾200名中國學生干擾及圍堵一事作回應。集會人士認為他們身處澳洲本應享有言論自由，但當昆士蘭大學的香港留學生被「一小撮」中國學生襲擊，中國總領事館不但「未有譴責這種不尊重言論自由的行為」，反稱反修例運動為「反華行動」，而中國學生的表現為「愛國行為」。

（澳洲SBS廣播公司）