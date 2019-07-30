失婚漢趁離婚案上庭刀刺前妻　官斥令家事法庭淪發洩場地　囚6年

灣仔區域法院大樓家事法庭於兩年前發生傷人案，無業漢聲稱因多年間不獲前妻批准見親女，遂在法庭外的走廊用刀狂刺內地前妻的腰5次，致她的右腎最終需要切除。無業漢今（30日）就有意圖傷人罪被判囚6年。法官直指被告知悉前妻會到法庭應訊，藉此機會行兇，令家事法庭成為前夫、前妻或對婚姻裁決不滿的一方發洩的地方，亦可能會傷及無辜，危害公眾安全。

被告莊曦植在灣仔家事法庭外用鋸齒刀刺傷前妻。（資料圖片）

現年39歲的被告莊曦植，原被控1項企圖謀殺罪，他否認該罪，但承認屬交替控罪的有意圖傷人罪。

為嘗做父滋味娶事主

法官判刑指，心理報告顯示事主為被告第二任妻子，被告稱與事主沒實質感情，只因事主懷孕，被告想一嘗做父親的滋味才與事主在一起，而女兒本由被告照顧，被告照顧約半年後，才由事主開始照顧。

被告對事件毫無悔意

本案因被告累積的怒氣所致，報告顯示被告沒有悔意，若被告與事主未能就贍養費及探視權達成共識，被告再接觸事主時或會再施行暴力，報告建議被告接受壓力適應及情緒管理的治療，而報告沒顯示被告患任何心理或精神病。

知前妻必到庭乘機報復

法官認為被告有計劃以利刀襲擊事主，雖然沒證據顯示被告對法庭裁決不滿，但被告承認在法院大樓內犯案，是因為他知道事主必定會在法院出現。法官指他利用提出法庭申請，藉以令對方出現聆訊，再趁機行兇，令家事法庭成為前夫、前妻或對婚姻裁決不滿的一方發洩的地方，亦可能會傷及無辜，危害公眾安全。

法官亦認為事件屬報復性質，被告對事主沒悔意，利用事主到法庭的機會肆意發洩，需要加刑一年，扣去被告認罪可獲的減刑，終判他囚6年。

上庭處理贍養費問題

案情指，事主龐林於2017年5月8日下午2時許，到灣仔區域法院大樓的家事法庭，準備出席聆訊處理被告提出的寬減贍養費問題。惟被告在等候區見到事主，便從褲袋掏出一把23厘米長、有鋸齒的刀，以刀刺事主的腰部5次。四名保安見狀立即衝向被告，而被告則把刀扔在地上。

事主被刺傷右腎及肝

事主被送到瑪麗醫院救治，醫生發現她的左臂左側和背部下方有傷口和滲血， 腹腔嚴重積血，右邊胸腔則有氣胸。此外，她的右腎及肝臟有裂傷，而其中一條肋骨側面有粉碎性骨折及輕微移位。被告在警誡下指因事主不許他見女兒遂行兇。

案件編號：HCCC104/2018