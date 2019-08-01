譽．港灣會所救生員泳池遇溺亡　住戶要求交代肇事原因

新鴻基地產旗下的新蒲崗住宅譽‧港灣，屋苑會所泳池一名救生員，在上月中黃昏泳池清洗時間內，在室內泳池獨自游泳期間疑不適遇溺，其後被發現送院，翌日不治。管理處至今未有正式公布事發原因，只稱他因突發事故去世，有住戶質疑屋苑有意隱瞞事件，有關泳池關閉兩星期後才重開。 譽・港灣客戶服務處發言人回覆查詢指，公司即時批出一筆慰問金予家屬，並向勞工處及保險公司匯報事件，現正跟進中。至於公司內部及向屋苑住戶發起募捐，籌得款項將於短期內交予家屬，以表達公司、同事及屋苑住戶的慰問。 港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，由於請人困難，故資歷不一。但他認為今次為個別事件，與此無關。

肇事的譽・港灣會所室內泳池相片顯示，水深為1.4米。（讀者提供）

泳池水深140厘米

《香港01》近日收到譽．港灣的居民報料，指在7月13日黃昏游泳池關門清潔期間，發生有人意外，據知有救生員於休息期間，在室內池暢泳時遇溺，惟現場未有其他人，故未有人即時搶救他。該救生員其後被救起，送院治療後翌日終告不治。

肇事為會所室內泳池，據住戶稱，水深為140厘米。譽．港灣客戶服務處的通告，只提到該名不幸救生員因突發事故去世，未有詳細交代。

譽‧港灣客戶服務處的通告，只提到該名不幸救生員因突發事故去世。（讀者提供）

管理公司批出慰問金予家屬

譽．港灣客戶服務處發言人回覆查詢指，公司對有員工在上班期間遇溺表示哀痛，已即時聯絡家屬表達慰問及表示公司會竭力提供協助。發言人表示，有關事件發生後，已即時批出一筆慰問金予家屬，並於公司內部及向屋苑住戶發起募捐，籌得款項將於短期內交予家屬，以表達公司、同事及屋苑住戶的慰問，並已勞工處及保險公司匯報事件，現正跟進中，而事發泳池經勞工處及公司安全主任視察後已重開。

譽‧港灣會所室內泳池救生員遇溺並不治之後，有住戶拍攝到有警員到場調查及了解情況。（讀者提供）

譽‧港灣會所室內泳池在發生救生員遇溺並不治後，據住客稱，泳池關閉兩星期。（讀者提供）

救生員人手短缺嚴重

對於有救生員遇溺一事，港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，康文署規定，應徵夏季救生員需要通過試水、儀器運作及拯溺試，並需有由拯溺總會發出的有效「泳池救生章」；一般屋苑會所泳池所招聘的救生員，則只需持有「泳池救生章」。他指，私人會所的救生員時薪約為70元至80元，低於康文署救生員薪酬，行內缺人情況嚴重。

胡又說，「一般『泳池章』有效期三年，但要續期也不太困難，只要理解基本知識，唔使考體能、試水，以前線工作嚟講，係有啲不太適合，仲有啲人當係業餘興趣咁考，技能上差少少。」胡提到，工會一向希望康文署能夠為職工提供實務培訓，但他也認為今次為個別事件，並無關連。