香港及內地冰球隊衝突　港教練：因領先被打　中國冰協：比賽衝撞

今日網上流傳一段香港少年冰球隊被內地球隊隊員圍毆的影片。綜合消息，香港隊員被毆是於昨日（7月31日）在河北省承德市發生，當時港隊與制服印着「中國深圳」的隊伍比賽，港隊在最後一局以11比2領先，突然七名內地隊員，圍毆五名港隊隊員。 從影片及港隊教練的描述指，當時港隊成員被毆，裁判初段並無分開雙方，只站在一旁觀看，一會兒後才介入，分開雙方。 中國冰球協會宣傳部職員接受《香港01》查詢時表示，相關情況已經處理，並在賽場公布，強調是「比賽中的衝撞」，並非「毆打事件」，但拒絕向傳媒交代處理結果。香港冰球協會傍晚在facebook解釋事件，指比賽中有不愉快事件，三名深圳隊員被禁賽一年，並感謝中國冰協的迅速認真處理方法。

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港隊教練在Instagram發布影片，他描述當時港隊領先，內地隊員因為落後而失去理智（they just lost their mind when we are winning）。他指七名內地隊員毆打五名港隊成員，但裁判並無介入，只是站在一旁觀看。不過片段所見，其後有裁判分開兩批球員。

教練說：「我們希望在整個聯賽中，打一場乾淨的比賽，表現體育精神，但我相信在中國內地並不可能。犯規、骯髒、無體育精神，是我唯一想到的詞語。我作為教練，我卻幫不到他們。」

港隊教練，在instagram詳述港隊隊員，被內地隊員圍毆事件。

中國冰球協會：是比賽衝撞

事發地點為河北省承德市，當地正進行「第二屆全國青年運動會冰球比賽項目」，在7月28日開始比賽，共33對、900多名冰球運動員參賽。

《香港01》記者中午向香港冰球協會查詢，職員回覆指「正了解情況」。

中國冰球協會宣傳部職員接受《香港01》查詢時表示，相關情況已經處理，並在賽場公布，強調是「比賽中的衝撞」，並非「毆打事件」，但該職員拒絕向傳媒交代處理結果，僅稱結果只會在賽場公布，着記者向港隊查詢。

三深圳犯規球員禁賽一年 香港冰協：感謝中國冰協認真迅速處理

香港冰球協會在8月1日晚上6點36分，於facebook回應事件。協會表示，比賽中有不愉快事件，中國冰協已積極認真處理，三名深圳隊員被禁賽一年，中國冰協更保證以後不會有這些事情再發生，香港冰協感謝中國冰協的迅速認真處理方法，又表示「對以後两地冰球發展和交流充滿信心」。

在美國和加拿大的冰球聯賽，打架事件時有發生，有本港冰球運動員對《香港01》記者表示，即使一些允許打架北美聯賽，亦有界線，最主要原則是只能一對一，不能群毆，亦有不同的罰則；而奧運級數或跟隨奧運賽制的賽事，則不容許打架。