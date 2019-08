香港及內地冰球隊衝突　港教練：因領先被打　中國冰協：比賽衝撞

今日網上流傳一段香港少年冰球隊被內地球隊隊員圍毆的影片。綜合消息,香港隊員被毆是於昨日(7月31日)在河北省承德市發生,當時港隊與制服印着「中國深圳」的隊伍比賽,港隊在最後一局以11比2領先,突然七名內地隊員,圍毆五名港隊隊員。 從影片及港隊教練的描述指,當時港隊成員被毆,裁判初段並無分開雙方,只站在一旁觀看,一會兒後才介入,分開雙方。 中國冰球協會宣傳部職員接受《香港01》查詢時表示,相關情況已經處理,並在賽場公布,強調是「比賽中的衝撞」,並非「毆打事件」,但拒絕向傳媒交代處理結果。香港冰球協會傍晚在facebook解釋事件,指比賽中有不愉快事件,三名深圳隊員被禁賽一年,並感謝中國冰協的迅速認真處理方法。

港隊教練在Instagram發布影片,他描述當時港隊領先,內地隊員因為落後而失去理智(they just lost their mind when we are winning)。他指七名內地隊員毆打五名港隊成員,但裁判並無介入,只是站在一旁觀看。不過片段所見,其後有裁判分開兩批球員。

教練說:「我們希望在整個聯賽中,打一場乾淨的比賽,表現體育精神,但我相信在中國內地並不可能。犯規、骯髒、無體育精神,是我唯一想到的詞語。我作為教練,我卻幫不到他們。」

港隊教練,在instagram詳述港隊隊員,被內地隊員圍毆事件。

中國冰球協會:是比賽衝撞

事發地點為河北省承德市,當地正進行「第二屆全國青年運動會冰球比賽項目」,在7月28日開始比賽,共33對、900多名冰球運動員參賽。

《香港01》記者中午向香港冰球協會查詢,職員回覆指「正了解情況」。

中國冰球協會宣傳部職員接受《香港01》查詢時表示,相關情況已經處理,並在賽場公布,強調是「比賽中的衝撞」,並非「毆打事件」,但該職員拒絕向傳媒交代處理結果,僅稱結果只會在賽場公布,着記者向港隊查詢。

三深圳犯規球員禁賽一年 香港冰協:感謝中國冰協認真迅速處理

香港冰球協會在8月1日晚上6點36分,於facebook回應事件。協會表示,比賽中有不愉快事件,中國冰協已積極認真處理,三名深圳隊員被禁賽一年,中國冰協更保證以後不會有這些事情再發生,香港冰協感謝中國冰協的迅速認真處理方法,又表示「對以後两地冰球發展和交流充滿信心」。

在美國和加拿大的冰球聯賽,打架事件時有發生,有本港冰球運動員對《香港01》記者表示,即使一些允許打架北美聯賽,亦有界線,最主要原則是只能一對一,不能群毆,亦有不同的罰則;而奧運級數或跟隨奧運賽制的賽事,則不容許打架。