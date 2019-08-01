韓國快時尚品牌SPAO宣布即將結業　學者分析：港人對韓風熱潮退卻

有韓國Uniqlo之稱的品牌SPAO於2014年12月進軍香港，試業期間位於荃灣的分店一度出現大批市民在店舖門外大排長龍購物的場面。惟SPAO以及姊妹店WHO.A.U今日（8月1日）相繼在Facebook專頁宣布，因各種因素即將結束營業，惟未有公布結業的確實日期。據悉，位於鑽石山荷里活廣場的分店早前已結業。 中大市場學系客座教授冼日明分析，本港近年對韓國熱潮開始降溫，且上述店舖售賣的服飾沒有太大特色，加上香港市場有限、成本上升及快速時尚競爭激烈的多種因素下，相信他們對前景不太樂觀遂作出有關決定。

中大市場學系客座教授冼日明分析，港人對韓國熱潮開始減退，繼而影響其營業額。（WHO.A.U Facebook 專頁）

現時位於荃灣愉景新城的韓國服飾品牌SPAO及姊妹店WHO.A.U今日（8月1日）下午透過Facebook專頁宣布，鑑於各種因素將結束營業，惟未有公布確實日期。SPAO一向標榜快時尚、優閒風格及價格得宜；而姊妹品牌的風格則著重創新前衛。

韓國品牌SPAO及姊妹品牌WHO.A.U今日下午相繼宣布結業，惟官方未公布確實日期。（SPAO、WHO.A.U Facebook 專頁）

位於荃灣愉景新城的SPAO於開業初期，有大批市民前往購物。（SPAO Facebook 專頁）

中大冼日明：快時尚連鎖店競爭激烈

對於兩間店鋪相繼宣布結業，中大市場學系客座教授冼日明分析，主要基於韓國熱潮退卻、本港經營環境以及各項成本等因素。冼日明解釋，韓國一向以軟文化見稱，其電影及電視曾風靡一時，售賣韓國服飾的店舖及食肆隨即開到「成行成市」，惟近年來港人對韓國的熱潮明顯退卻，且上述店舖所售賣的服飾並不突出，故會直接影響其營業額。

他續指出，標榜快時尚的大型連鎖店眾多，導致本港服裝零售市場競爭激烈，加上人工成本上升、租金上漲，以及經濟不穩導致市民消費漸趨謹慎，相信店舖決策人考慮到一籃子因素後，對前景不樂觀繼而作出有關決定。

6月份衣物零售業銷貨額跌近8.2%

政府統計處今日（1日）發表最新的零售業銷貨額數字。6月份零售業總銷貨價值的臨時估計為352億元，較去年同月下跌6.7%，比5月的跌幅擴大5.3個百分點，上半年整體總銷貨價值料跌2.6%。

6月份衣物、鞋類及有關製品的零售業銷貨價值，較去上同期跌7.1％，較5月跌幅（4.3%）擴大三分二。當中衣物跌幅達8.2%，比鞋類、有關製品及其他衣物配件跌幅1.4%，高出近五倍。