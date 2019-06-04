銅鑼灣文簿具社結業　文青老闆蝕足五年不悔　難忘顧客每日送飯盒

香港中央圖書館旁的摩頓臺中，有一間裝潢毫不起眼，舖面以黑色為主調、配一方形大玻璃的文具舖——文簿具社，近年受不少文青垂青入貨。文具店在摩頓臺紮根五年，老闆Jerry更為這文具店放棄了大學學位。五月底，他突然宣布文具店即將結業，並期望能尋找有心人繼續經營下去。多年心血就此消散，Jerry說最捨不得的是顧客。 攝影：黃桂桂

為移民決定割愛

當文具店轉讓的消息轉開後，不少文青都在「文簿具社」的專頁上留言，表示可惜。今年23歲的老闆Jerry說，經營了五年的文具店要結業，他一定不捨，但由於要與家人移民外國，只能忍痛決定。他輕聲說：「其實未決定最後的營業日，但預計一兩個月內就會劃上句號，希望期間能尋得有心人接手繼續經營下去。」

訪問當日，剛好有一對年輕情侶與Jerry接洽接手經營的事宜。Jerry說，經營文具店需要全心去做，接手者要有所取捨。他指接洽者是對醫生，他不希望對方為了文具店，放棄救人工作。「我為了專心經營它，也放棄了正在修讀的港大中醫學位。」回望過去，他說不後悔，「做每一個決定都要捨棄一些東西，但我因為這間店，收獲了很多。」

Jerry當年為了「文簿具社」放棄了正在修讀的中醫學位，但他並不後悔，「做每一個決定都要捨棄一些東西，但我因為這間店，收穫不少。」

放棄學位 開店是一時衝動

是甚麼驅使Jerry願意放棄大學學位開文具店？Jerry不假思索道：「是衝動。」他說，開店初期，思想很單純。他拿出一部計算機，一邊按數字按鈕，一邊解釋那時的思想脈絡，「當時流行MOLESKINE簿，一本售價200元，假設一本利潤為100元，月租4萬元，即每天租金大約1333元，所以我每天只需賣13本簿就可以了。單純的我以為每天賣13本簿很容易，但結果一個月才賣得4、5本。」

理想與現實的落差讓Jerry吃盡苦頭。他以為文具店開在中央圖書館旁能享盡天時地利人和，「但原來借書的人不買筆，買書的人才買筆。」開舖初期每天生意額只有數百元，別說人工，他連租金也賺不回來。直至半年後有記者報導，情況才好轉，但五年來大部分時間，都只是僅僅賺回舖租。雖然如此，他仍慶幸當年做了開舖決定，「如果當時不衝動，就永遠不會有這間店。」

最捨不得的是顧客

儘管長期蝕錢，Jerry卻不因此哄抬價格，因為他清楚知道文具的價值，「文具在港人心目中，是一種廉價的消費品，5元就可以買到的鉛筆，為甚麼要花10元去買？人們願意花幾百元去買一件衣服，但不會願意花幾十元買一支筆。這是現實，我也未必會。」他有售賣一款柔色瑩光筆，市價為9元，但他開始時定價8元，其後一直沒有加價：「對於文具，加1元已經很多，尤其是對學生而言。」

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結合傳統與創新：最難生存

文具店不再經營下去，最直接的原因是家人移民，但租金昂貴亦在暗中把「文簿具社」推向結業的道路。經歷不斷蝕錢後，Jerry曾為文具店轉型。Jerry鍾愛鋼筆，小店內更有一個玻璃櫃專門放置鋼筆，很多人認為鋼筆是昂貴的消費品，Jerry卻拿着一支透明筆身的鋼筆，說：「其實鋼筆也可以很『平民』，這支日本牌子的鋼筆，售價才三十多元。」開店初期，店內貨品種類少，只有簿及筆，後來為了生存，Jerry才增購了一些膠紙、信封、書籤、明信片。店舖結合傳統與創新，Jerry卻感嘆：「介乎兩者之間才是最難生存，因為太容易被取代。」

為文具店劃下休止符，他說，最捨不得的是顧客，「記得開舖初期，有顧客知道我經營困難，曾每天下午都買一個飯盒給我當午餐。」文具店深受顧客歡迎，Jerry靦腆地說他也不知道原因，「大概是喜歡這裡的氛圍吧！」為了顧客，為了這五年的心血，他說最希望可以找到適合的人接手「文簿具社」。