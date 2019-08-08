低碳交通政策滯後　商界促推清晰連貫政策　設完善配套

政府正就《長遠減碳策略》進行公眾諮詢，當中包括討論智慧城市下的低碳交通。有國際商界環保組織表示，多個國家鼓勵商家及市民把柴油車改為電動車以減少碳排放，甚至配合科技推動以達至智慧城市。本港商界環保協會也認為，交通系統有好基礎，也需足夠配套、清晰政策及商界協力，才有利可持續發展。

Peter Bakker（右）希望市民改變生活模式，停止塑膠浪費、少買不必要衣服等，才有助減碳。（勞敏儀攝）

世界企業永續發展協會（WBCSD）主席及行政總裁Peter Bakker分享指，在高度依賴私家車的巴西費拉迪聖安娜市，為鼓勵大眾改用公共交通工具、高流動性的單車或徒步，整個城市投資2,600萬美元（約2.04億港元）。WBCSD 使用SiMPify系統，以19個指標包括溫室氣體排放、空氣污染、能源效益等綜合各持份者意見，制定2019至2024年的城市轉型規劃，包括巴士系統、自行車共享系統、自行車停放處、增加行人通道、街道植樹等。

Peter Bakker補充指，的士及巴士等交通工具改用電動車有助城市長遠減碳，並舉例說英國倫敦計劃在2021年全面採用電動的士，取代舊有柴油的士，相信部分中國城市也會跟隨有關做法。他認為，要達至系統轉型，須循環經濟、城市流動性、氣候與能源、食物性質及人類互相配合，例如改變生活模式，停止塑膠浪費、少買不必要衣服等。

政府曾提及2020年全港電動車達至3成的目標，但至今電動私家車數目只有不足2%。（資料圖片）

至於本港低碳交通發展，商界環保協會政策及研究總監吳家穎認為，本港有可信賴及良好接駁的公共交通系統，也要注重電動車發展。被問及政府推動市民改買電動車的「一換一」計劃首次登記稅寬減安排，他認為政策必須連貫，否則電動車生產商看不到前景，欠清晰政策也無助鼓勵市民換車，同時充電配套也必須充足。他又指，協會下月會就《長遠減碳策略》提交意見書，希望政府提供誘因鼓勵商界減碳、採用潔淨能源。