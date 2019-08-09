【8.5罷工】商舖提早落閘　員工要扣薪　6IXTY8IGHT屈臣氏撤回

反修訂《逃犯條例》爭議持續，網民於周一（5日）發起「三罷」及不合作運動，其後有示威者堵路、包圍並衝擊警署，多區商舖當日提早關門。內衣店「6IXTY8IGHT」員工今日（9日）於網上發帖文指，公司周一決定提早落閘，翌日隨即要求旗下員工扣薪，直斥「扣我地工時，實在太無良」。 「6IXTY8IGHT」今晚於Facebook專頁表示，因應近日社會連串事件作出的店舖安排「屬公司決定」，不會向員工扣薪或要求補鐘。

「6IXTY8IGHT」今日於Facebook專頁解釋，因應近日社會連串事件作出的店舖安排「屬公司決定」，不會向員工扣薪或要求補鐘。（6IXTY8IGHT Facebook 專頁）

「6IXTY8IGHT」員工網上稱要扣除6小時薪金

有「6IXTY8IGHT」員工今日（9日）於網上發帖文指，8月5日罷工當日僅工作兩小時，公司便要求提早關舖，惟翌日上班獲告知要扣除6小時薪金，且得悉多間分店的職員有類似情況，即使向經理反映亦不果，質疑公司將責任轉嫁至員工，直斥「扣我地工時，實在太無良，忍無可忍」。

帖文引起大批網民留言，質疑「6IXTY8IGHT」對員工刻薄，更呼籲發起罷買行動。「6IXTY8IGHT」其後於Facebook專頁表示，一直以顧客及員工的安全為首要考慮，因應近日社會發生的連串事件而制定的相關店舖安排，屬公司決定，故不會向相關員工扣鐘或要求補鐘；同時又稱會繼續聆聽員工意見。

因應屈臣氏員工亦有類似被扣薪或要求補鐘的情況，屈臣氏其後亦在Facebook專頁，就相關安排未如理想致歉。（資料圖片）

屈臣氏員工投訴要扣薪補鐘 資方致歉

屈臣氏多間門市當日亦提早落閘，也有員工投訴被扣薪或要求補鐘。屈臣氏昨日（8日）在Facebook專頁表示，理解職員對店舖提早關門，對工作時數安排有意見，惟解釋情況「事出突然」，故為安排未如理想之處致歉。

屈臣氏續於帖文提及，經過重新審視，即時取消扣薪及補鐘安排，又再次感謝所有同事堅守崗位，以專業態度維持店舖營業，將繼續與同事保持緊密溝通及聆聽意見。