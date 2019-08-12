【逃犯條例】國泰一日兩內部電郵稱對非法行為零容忍　籲員工留家

國家民航局早前向國泰航空發出安全警示，要求國泰將曾經參與遊行示威的員工，封殺、禁止他們參與飛往內地航班的工作，而國泰今日兩次發出內部電郵，稱對非法行為零容忍，又呼籲員工留家中。 其中，國泰航空行政總裁何杲今（12日）以自己署名，回應民航局提到的要求。他指出，國泰對非法行為零容忍，對支持或參與非法行為的員工會有懲處，嚴重者更會解僱。 他又提到，今日有人發起機場示威，他在文中直指員工不可支持或參與是次示威行動。國泰在稍後時間再發出內部電郵，指示所有機組人員即時起要留在家中。

有網民發起今日（12日）於機場示威。（資料圖片/方家遠攝）

參與非法示威活動員工 最嚴重可被解僱

國泰今（12日）前後透過內部電郵向員工發出通知，第一封電郵為國泰行政總裁何杲署名，他在文中，首先感謝大部分員工在過去兩個月仍緊守崗位、保持專業，然後就解釋對於民航局指示的看法。他提到，所有人都有責任遵守法律，國泰對非法行為採取零容忍態度（zero tolerance approach to illegal activities）。又稱，參與非法示威活動的員工會受懲處，最嚴重者可能會被解僱。

早前有國泰員工因為洩漏他人個人資料被捕，何杲稱洩漏他人私隱做法不能接受，又提醒員工，在工作時間外的言行亦會被坊間注意，並被認為是代表公司立場，對公司有極大影響。

何杲：集會未經申請 實屬非法

有網民發起今日前往機場集會，何杲在文末提到，有關集會未經申請，實屬非法，直指員工不可支持或參與示威（It is therefore important that you do not support or participate in this protest）。

國泰：必定會嚴格遵守當局最新的監管規定

記者向國泰方面查詢時獲回應指，中國民航局是國泰營運的司法管轄區監管機構，必定會嚴格遵守當局最新的監管規定。

國泰在下午四時許向所有機組人員指示要留在家中。

第二次發電郵：所有機組人員即時起留在家中

下午開始大批示威者進入機場範圍，國泰其後再度向員工發出電郵，通知員工因為所有離境航班已取消，要求所有機組人員即時起留在家中，直至午夜，信中又提到所有員工未來幾天要持續檢查最新的更表，了解最新情況。