【逃犯條例】國泰一日兩內部電郵稱對非法行為零容忍　籲員工留家

國家民航局早前向國泰航空發出安全警示,要求國泰將曾經參與遊行示威的員工,封殺、禁止他們參與飛往內地航班的工作,而國泰今日兩次發出內部電郵,稱對非法行為零容忍,又呼籲員工留家中。 其中,國泰航空行政總裁何杲今(12日)以自己署名,回應民航局提到的要求。他指出,國泰對非法行為零容忍,對支持或參與非法行為的員工會有懲處,嚴重者更會解僱。 他又提到,今日有人發起機場示威,他在文中直指員工不可支持或參與是次示威行動。國泰在稍後時間再發出內部電郵,指示所有機組人員即時起要留在家中。

有網民發起今日(12日)於機場示威。(資料圖片/方家遠攝)

參與非法示威活動員工 最嚴重可被解僱

國泰今(12日)前後透過內部電郵向員工發出通知,第一封電郵為國泰行政總裁何杲署名,他在文中,首先感謝大部分員工在過去兩個月仍緊守崗位、保持專業,然後就解釋對於民航局指示的看法。他提到,所有人都有責任遵守法律,國泰對非法行為採取零容忍態度(zero tolerance approach to illegal activities)。又稱,參與非法示威活動的員工會受懲處,最嚴重者可能會被解僱。

早前有國泰員工因為洩漏他人個人資料被捕,何杲稱洩漏他人私隱做法不能接受,又提醒員工,在工作時間外的言行亦會被坊間注意,並被認為是代表公司立場,對公司有極大影響。

何杲:集會未經申請 實屬非法

有網民發起今日前往機場集會,何杲在文末提到,有關集會未經申請,實屬非法,直指員工不可支持或參與示威(It is therefore important that you do not support or participate in this protest)。

國泰:必定會嚴格遵守當局最新的監管規定

記者向國泰方面查詢時獲回應指,中國民航局是國泰營運的司法管轄區監管機構,必定會嚴格遵守當局最新的監管規定。

國泰在下午四時許向所有機組人員指示要留在家中。

第二次發電郵:所有機組人員即時起留在家中

下午開始大批示威者進入機場範圍,國泰其後再度向員工發出電郵,通知員工因為所有離境航班已取消,要求所有機組人員即時起留在家中,直至午夜,信中又提到所有員工未來幾天要持續檢查最新的更表,了解最新情況。