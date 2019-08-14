【機場集會】《環時》記者遭綁手　總編譴責暴力：他無向暴徒屈服

8月13日全日機場集會，有兩名內地人被示威者懷疑身份，一度被索帶綁手，其中一人是《環球時報》記者付國豪，最後他被救護員帶離。《環球時報》總編輯胡錫進強烈譴責示威者非法拘押和嚴重暴力行徑，指付國豪赴港除了報道外，並無其他特別任務，指他是善良、正直的記者，「沒有向暴徒屈服」。

8月13日機場集會，晚上11點多，示威者用索帶綁另一內地男，在他身上發現有我愛警察tee。他是《環球時報》記者付國豪。（余俊亮攝）

胡錫進譴責聲明全文

環球時報旗下環球網記者付國豪在香港機場被示威者非法拘押，並遭到非人道的對待。環球時報第一時間與香港警隊取得聯繫，請求救援。香港警隊克服巨大困難進入機場，在大約北京時間14日凌晨0點20分許，我們得到消息，香港警隊已將付國豪救出。國豪在被救出時躺在擔架上，頭上有很多血，他顯然遭到了野蠻毆打。

在此我代表環球時報感謝香港警隊對環球網記者所做的營救。與此同時，我們強烈譴責這種針對記者實施非法拘押和嚴重暴力的行徑。



我還要代表報社向付國豪表達誠摯的敬意。在視頻中，我們看到他沒有向暴徒屈服。他此次赴港除了報道，沒有任何其他任務。他是一名善良、正直的記者，這種善良和正直支持了他面對暴徒時的英勇。



最後要感謝關心付國豪記者的網友們。請原諒我們把時間全用在了對國豪的營救上，沒有在第一時間向大家通報情況。有你們的支持，環球時報和我們在一線的記者都不孤獨。

另外胡錫進亦在twitter，以英文呼籲示威者釋放付國豪，並希望西方記者伸出援手。

Fu Guohao, reporter of GT website is being seized by demonstrators at HK airport. I affirm this man being tied in this video is the reporter himself. He has no other task except for reporting. I sincerely ask the demonstrators to release him. I also ask for help of West reporters pic.twitter.com/sbFb0L3s92 — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) August 13, 2019

在胡錫進發表聲明後，環球網編輯部亦發出聲明。

環球網編輯部聲明全文

如大家所見，我們派往香港機場執行采訪任務的記者付國豪，遭暴徒圍困，禁錮，毆打！



從我們與他失去聯繫那一刻起，



我們也只能通過港媒直播和微博網友爆料來關注自己記者的情況。



那幾個小時，我們心急如焚！



我們看到，他被暴徒綁住手腳的時候說，



「我支持香港警察，你們可以打我了！」



這句話，錚錚鐵骨！



喊出了環球網的品格！



這句話，讓許多人給我們發來聲援，和敬佩！



環球網編輯部，用這句話，嚴厲警告侵犯人權的香港暴徒：

毆打記者，算什麼新聞自由！

毆打記者，算什麼和平示威！

毆打記者，算什麼狗屁男人！



這世上沒有任何言辭，可以形容我們此刻的憤怒！



我們感謝並告知所有關心環球網記者安危的朋友，國豪已被救出，送往醫院，



我們用最抱歉的心情向國豪的家人道歉，



我們用最欣慰的心情告知您他已脫離險境，



我們出離的憤怒要求香港警方嚴懲暴徒！



在我們中國的香港，我們中國的記者，決不能允許被這樣對待！



環球網編輯部

2019年8月14日凌晨