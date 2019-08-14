【逃犯條例】團體警總致送慰問信　籲更多愛港團體「站出來」

反修訂《逃犯條例》風波持續不息，社會氣氛越趨緊張，昨晚（13日）機場爆發警民衝突，警方更指近日有警員執勤時阻市民指罵，阻礙執法。有團體今日（14日）到警察總部慰問警察，致送感謝信。 團體呼籲，希望有更多香港市民，以及愛護香港的團體「站出來」，支持警方執法和政府施政。行動發起人之一陳亨達認為，警方近日清場方式合理，警方有必要使用武力。現場除了有本港媒體外，亦有大批內媒到場採訪。

商會常務副會長陳亨達（前排右一）認為警方清場方式合理，警方有必要使用武力。（張美華攝）

香港中國商會一行30多人，身穿藍色裝束，今日早上到警察總部慰問警察，手持「我支持香港警察嚴正執法」橫額，高叫「守護香港，警察加油」口號，並將慰問信轉交在場警員。

其中商會常務副會長陳亨達表示，感謝全體香港警察維護香港治安。他希望各界不應以「暴力回應暴力」，呼籲更多正義的香港市民、更多愛護香港的團體能「站出來」，「支持香港警察嚴正執法，支持政府依法施政」，以讓香港早日「止暴制亂」，恢復平靜。

問及警方近日清場行動，以武力驅散示威者。陳亨達表示一直有留意香港新聞，認為警方清場方式合理，警方有必要使用武力。就有少女懷疑因中布袋彈「爆眼」，他則指警方未有結論，事件仍在調查階段，續指相信調查小組。

香港中國商會約30人到警總慰問警察。（張美華攝）

警察以血肉之軀守護香港法治及市民安全

另外，香港中國商會創會會長陳丹丹則表示，自6月份起，香港發生一系列極端暴力事件，對香港繁榮穩定造成嚴重威脅。她續指，有激進示威者「公然違法、襲擊警員、暴力衝擊立法會、圍堵中聯辦、甚至塗污國徽、侮辱國旗等行為」，認為種種行為對社會、經濟和民生造成「極大傷害」。陳丹丹說：「香港警察冒着生命危險謹守崗位，是以血肉之軀守護香港法治和市民安全」。