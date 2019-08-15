港大研究：中藥膠囊能降低血糖水平　或有助恢復肥人胰島素敏感度

肥胖引致的胰島素抵抗，或可造成慢性疾病如二型糖尿病、高脂血症、心血管疾病及多種癌症。 香港大學中醫藥學院最新一項研究顯示，一種古老苗族藥物配方中製成的複方植物藥TNTL（糖寧通絡膠囊），能顯著降低血糖水平及改善糖化血紅蛋白，亦有可能提升一種蛋白質的水平，透過控制其引起的發炎，從而恢復肥胖人士及二型糖尿病人對胰島素的敏感性。

肥胖導致的胰島素抵抗，或能引致二型糖尿病、高脂血症、心血管疾病等多種主要慢性疾病。（資料圖片）

研究針對肥胖人士胰島素的敏感度，透過服用中藥複方後的臨床觀察，從而發現治療胰島素抵抗的新方向。

港大團隊：糖寧通絡膠囊可降低血糖水平、改善糖化血紅蛋白

團隊先在雲南貴州針對20位糖尿病病人進行的初步臨床觀察，發現當「SECISBP2基因/蛋白」受抑制或減少時，脂肪組織會發炎，加速了由肥胖引起的胰島素抵抗。團隊利用糖尿病小鼠作實驗，發現若提升SECISBP2蛋白的水平，能夠改善小鼠的胰島素抵抗。

先導研究亦發現，一種中藥複方古老苗族藥物配方中製成的複方植物藥TNTL（糖寧通絡膠囊），能顯著降低血糖水平及改善糖化血紅蛋白。

有糖尿病人需定期注射胰島素控制血糖。（資料圖片）

研究認為 傳統中藥或是中西醫結合及新藥研發的新出路

團隊作出深入研究後稱，「SECIEBP2蛋白/基因」具抗氧化及抗炎症功能，或能提供新生物標誌；而使用TNTL可能會提升「SECIEBP2蛋白/基因」，從而恢復肥胖和二型糖尿病的胰島素的敏感性。

領導研究的港大醫學院中醫藥學院副院長馮奕斌博士認為，研究意義在於，TNTL複方具有新穎獨特的藥理活性，證明以臨床、有效的傳統複方找到治病的新機制和作用靶點，是中西醫結合和新藥研發的新路；而今次研究同時發現TNTL不依賴瘦素及瘦素受體以控制肥胖，機制與現有的藥物不同，是為全球的肥胖和糖尿病提供了新方向。

團隊將致力從傳統與現代的草藥配方中，辨識出有靶向性的活性化學成分，為肥胖病提供新治療方向。相關研究結果已刊登於國際期刊《科學進展》。