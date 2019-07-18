消委會推出手機版格價網　助市民精明消費　一覧貨品7日價格變化

消費者委員會上周推出手機版格價網，蒐集並每日更新六大超市網上購物平台中各項貨品的價格，更設有「焦點貨品」及「跌價貨品」等新增功能，助消費者掌握貨品價格的最新資訊。

消委會指，推出手機版格價網能更切合港人上網習慣。（余俊亮攝）

消委會網頁版格價網早在2008年已經啟用，但隨住港人使用手機或平板電腦上網的風氣盛行，消委會研究及普查主任梁小姐表示， 推出手機版格價網能更切合港人上網習慣， 保障消費者權益之餘，方便市民作出精明消費選擇， 以最低價錢購買同一貨品。格價網囊括香港六大超市，包括惠康，百佳，Marketplace， AEON， 大昌食品及屈臣氏的網上商店貨品價錢，助消費者輕鬆比較同一貨品在不同超市的價格。

新增「焦點貨品」及「跌價貨品」項目

手機版價格網合共有四大功能，當中「焦點貨品」及「跌價貨品」是新增功能。消委會會按照季節及貨品關注度，搜羅幾種市民在該月份常買的貨品並放在「焦點貨品」欄，助市民一鍵就可以比較常用貨品的價格。而每期由消委會出版的「選擇」月刊內介紹的貨品，也會在焦點貨品欄目出現。

除比較貨品單價之外，格價網亦設有比較貨品平均價的功能，即比較折扣後的每件貨品實際平均價，令消費者掌握貨品詳細資訊。貨品價格會每日更新，即使是週末或是公眾假期亦如常更新，市民亦能就貨品資訊不準確作資料回饋，消費者就無須擔心格價網的資料落後。

另一新增功能「跌價貨品」，則會方便消費者一覽有何貨品減價發售。格價網供消費者查閱最近7日或最近30日內，同一貨品每日的價格轉變及跌幅。消費者亦可參考相關文章，檢視近日有關該貨品的價格及食品安全等報道，亦設有觀看貨品圖片及瀏覽相關貨品等選項。



至於格價網的原本兩個功能「貨品分類」及「 最大差價」在手機版亦會保留。前者將超市內所有貨品分做十大類，市民可以按分類選擇自己想購買的貨品，再就各項貨品格價。後者則比較了在六大超市中，價格相差最大的同一款貨品，並顯示當中差價。