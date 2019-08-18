【Spark Awards】《香港01》奪5大獎　「土地大辯論」得一金一銅

卓越傳媒大獎Spark Awards 2019 於8月9日公布得獎名單，《香港01》於不同範疇內共獲得5個獎項，包括兩個金獎、一個銀獎及兩個銅獎。當中跨部組合作的「土地大辯論」系列，除了大篇輻報道，也舉行論壇，項目獲得Best Original Content（最佳原創內容）金獎及Best Promotion Strategy（最佳宣傳策略）銅獎。

《香港01》於不同範疇內共獲得5個獎項。（Spark Award提供圖片）

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《香港01》於今屆Spark Awards中，分別憑與蘇黎世保險合作的「Get"Z"Go」項目，獲得Best Media Campagin-KOL的金獎；並憑「土地大辯論」的系列，獲得Best Original Content的金獎，而「土地大辯論」也獲得Best Promotion Strategy的銅獎。

《香港01》於不同範疇內共獲得5個獎項。（Spark Award提供圖片）

而《香港01》早前曾舉辦「音匠相傳」音樂會，並憑此奪得Best Audience Acquisition Strategy的銀獎。而《香港01》亦於早前推出「01心意」平台，專門為香港慈善機構而設、揉合互聯網資訊傳播、互動活動與籌款功能的慈善平台。「01心意」亦於Spark Awards中，奪得Best Corporate Social Responsibility Media的銅獎。