民建聯調查：逾一成女性曾被偷拍　促立法會復會後速就窺淫罪立法

民建聯婦女事務委員會今日（22日）公佈早前女性對於被偷拍及偷拍罪行的意見，發現超過一成受訪者曾被偷拍，其中只有一成受訪者會報警處理，而超過兩成受訪者選擇啞忍。另外，超過一成五受訪者曾目擊有人被偷拍，39.6%受訪者會即時告訴當事人，但近三成人會不予理會。 調查結果顯示，近八成的受訪者贊成法改委訂立窺淫罪打擊偷拍罪行，民建聯表示會在10月立法會復會後優先處理法改委就「窺淫罪」立法的建議，盡快填補現時的法律漏洞。

葛佩帆指出香港現時未有相關法例幫助受害者，盼政府盡早就窺淫罪立法。（王珮殷攝）

民建聯早前就女性被偷拍及對偷拍罪行的意見，訪問了615名18歲或以上的女性。婦女事務委員會主席葛佩帆表示，其中一成受訪者曾被偷拍，而被偷拍者中只有一成會報警處理，兩成會選擇啞忍。另外，超過一成五受訪者曾目擊有人被偷拍，有近三成受訪者表示不會理會。七成六受訪者贊成立法打擊偷拍罪行，其中三成認為加強刑罰，是最有效阻嚇偷拍行為的方法。

張琪騰指仍有不少受害者會選擇啞忍。（王珮殷攝）

民建聯副秘書長張琪騰指，被偷拍者啞忍的原因多為怕尷尬及舉證困難，因此有很多個案還未被揭發。他希望有更多的宣傳及教育的工作，改善現時的情況。

葛佩帆指出現時香港並未有針對偷拍的法例，只能以循「在公眾地方行為不檢」，「遊蕩」及「有違公德」控告偷拍者，但法例只適用於公眾地方；加上現時不能以「不誠實使用電腦」罪去控告手機偷拍者，其他相關罪行如「遊蕩」及「在公眾地方作出擾亂秩序的行為」的控罪門檻亦不符合偷拍罪行。

因此，葛佩帆指香港正處於一個法律空窗期，未能保障受害者。她亦強調，待立法會10月復會後，立法會保安事務委員會，會將法改委窺淫罪法案於首兩次會議內討論；她又透露，政府方面亦希望於今個立法年度通過議案，正式為窺淫罪立法。

張芬蘭就女性被偷拍提多項建議，她促政府監管隱蔽式攝錄器，港鐵設女性車廂等。（王珮殷攝）

促政府監管隱蔽式攝錄器 港鐵設女性車廂

民建聯婦女委員會委員張芬蘭亦就偷拍行為提出其他幾項建議，包括建議政府審批大型建築設計時，考慮不同性別使用者的需要；呼籲公眾場所，商戶及政府部門加強巡視，打擊偷拍行為；提醒女性提高警覺，若有懷疑要立刻報警求助；促請政府立法監管隱蔽式攝錄器，研究私隱專員執行行政處罰的權力；同時建議，港鐵設置女性及其他有需要人士專用車廂，在繁忙時段於第1節或最尾車卡試行，為女性提供多一個選擇。

另外，民建聯就涉及不同意下發放的私密影像或以該影像威脅伴侶的個案，建議政府研究立法，將有關行為列為刑事罪行，報章婦女私隱及減低傷害。