【逃犯條例】港鐵申禁制令即時生效　整個鐵路網路包括輕鐵、高鐵

《逃犯條例》修訂風波持續，有示威者早前發起不合作運動，阻礙港鐵列車服務。近日多次有群眾在葵芳站及太古站等聚集，葵芳站今早部分出口亦一度關閉。港鐵晚上發新聞稿表示，對近日車站設施多次遭惡意破壞予以強烈譴責，保留追究權利；同時透露，港鐵會向法庭尋求適當法律緩解措施，包括禁制令以確保港鐵安全及正常運作，若發生暴力行為，警方亦有可能進入車站內執法。 自港鐵擬申請禁制令的消息傳出，雖然法庭的辦事處指今天截至下午5時半辦公時間結束前，未有接獲相關申請，然而高等法院7樓15號庭，亦即法官周家明的法庭，約在晚上9時亮起燈，律師約於9時15分到達，法庭在約9:48分已處理完畢，並已批出臨時禁制令，港鐵亦確認消息，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾整個鐵路網絡，適用於整個鐵路網路，包括輕鐵、高鐵。

港鐵職員亦有到庭旁聽。(李慧娜攝)

適用於高速鐵路西九龍總站

港鐵晚上約10時公布，鑑於近日有人一而再、再而三地惡意破壞車站設施，以粗言穢語辱罵港鐵人員，威脅職員以至其他乘客的安全，故此港鐵今天晚上(23日)已獲得法庭的臨時禁制令，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾整個鐵路網絡車站及列車，以及高速鐵路西九龍總站的正常使用、損壞任何財產或列車，以及使用任何威脅、辱罵，淫褻或令人反感的語言，或故意干擾這些車站內任何港鐵人員。臨時禁制令有效直至本月30日。

港鐵表示，正在索取有關臨時禁制令的蓋印副本，會在取得有關蓋印副本後展示該臨時禁制令。

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高院傍晚開庭20分鐘 即頒下禁令

高等法院今天在法庭辦公時間結束後，7樓大堂卻一直亮著燈，並有消息指7樓15庭的法官周家明，將會處理緊急申請。周官的法庭今天整日都在處理一宗司法覆核申請，該案是公開審訊的。然而在該聆訊完結後，法庭外的指示牌突然被換成不公開聆訊。雖然一直未有確實消息指會再有開庭案件，大批傳媒早已在高院等待。至晚上約9:15分，開始有律師及港鐵職員到庭，律師陣容與上周機管局申請的律師團相似，包括資深大律師余若海。法庭在內地處理約20分鐘便結束，法庭立即頒下臨時禁令。

修例風波事件多次波及港鐵

自修例風波開始至今，亦有多次事件波及港鐵，除7月21日晚上西鐵元朗站發生大批白衣人無差別襲擊市民，8月11日晚上警方亦在葵芳站施放催淚彈及橡膠子彈；以及於太古站使用胡椒球槍驅散示威者，事件引起公眾關注。有附近居民不滿港鐵處理手法，多次圍堵相關車站，要求港鐵譴責警方在站內執法，並承諾清洗車站餘下的化學物質，以釋除市民安全考慮。

港鐵的新聞稿指出，大批市民昨晚 （22日）再度包圍葵芳站的車站控制室，要求港鐵交代事件，港鐵葵芳站兩個出入口今早（23日）一度關閉及暫停服務。港鐵就昨晚事件表示，港鐵職員被示威人士包圍及辱罵、車站內外被塗污，入閘機亦被破壞，致Ａ出口及Ｄ出口今早未能如常開放，對乘客行程造成影響表示「遺憾」。港鐵續駁斥，示威人士指公司未有回應他們關注「與事實不符」，因已透過多份新聞稿及在站內張貼告示提供相關資料。

葵芳港鐵站因示威衡突而關閉。（李智智攝）

不排除警方會入車站內執法

港鐵新聞稿又指，對妄顧港鐵職員及乘客安全的不負責任行為予以強烈譴責，並保留追究權利。港鐵將向法庭尋求適當法律緩解措施，包括禁制令，以確保港鐵安全及正常運作。

對於未來將會舉行的示威活動，港鐵將會調整車務安排，假如發生打鬥、破壞或其他暴力行為，或出現高風險或緊急的情況，來往相關車站的列車服務有可能會即時停止，而車站亦有可能在短時間通知或不作事先通知的情況下關閉，警方有可能進入車站採取適當的執法行動。

機場申禁制令舒緩情況

上周初亦有示威者堵塞機場，機管局漏夜向法庭申請臨時禁制令，翌日即執行，並限制任何人干擾機場的正常使用。機管局今日向法庭稱，申請得禁令後，情況已獲舒緩，而在無人反對情況下，局方今亦成功獲法庭延長該臨時禁制令，直至案件審結為止。