未成年學生參與政治活動被利用？楊潤雄：相信大部份經過思考　

學界正醞釀9月開學後罷課，教育局早前向中小學發信，提供開學指引，並堅決反對任何形式的罷課。教育局局長楊潤雄出席港台節目《星期六問責》重申，不希望學校成為政治訴求表達的地方，至於會否處分罷課學生，則交由學校處理，相信學校了解年輕人躁動，不會完全禁止校內個別學生罷課，會多用疏導方式處理。他強調教育局不會秋後算帳，亦不會收集罷課師生名單。 對於有說法指未成年學生參與政治活動是被人利用，楊潤雄表示，「唔會隨便講所有學生或青年人被人利用 」。他指，對本港年青人有信心，相信大部份經過思考，但是他們是否掌握最新及完全真實的資訊，則對此有所擔心。

教育局周二召開記者會稱，已發信予全港中小學校，重申堅持反對罷課。（資料圖片）

楊潤雄今日（24日）在節目上表示，教育局在開學初期會向學校了解罷課師生人數，以了解情況會否影響學校運作及日常教學，但強調不會收集罷課師生名單。若個別有學生提出「罷課不罷學」，則會交由學校安排。他指，按過往經驗，學校或會安排學生到禮堂自修，或者安排特別課堂去講解課題。他強調，學校的特別安排要考慮對學生學習及學校發展等平衡決定。

被問到罷課能否對政府施壓，楊潤雄認為，很多人上街「唔多唔少都有壓力」，罷課對局方「壓力一定多啲」，但至於會否影響政府對議題的原則性問題，他認為政府已作解釋。

教育局有指引章節提議教師可以「不知道」或自己也不理解為由，免卻與學生解答當前社會議題，引起外界批評不負責任。楊解釋， 該指引部份是處理學生與教師情緒，指擔心教師有壓力去解答學生提出的問題，認為指引是讓教師知道「唔知道唔係一個問題」，並可以與學生在教學上再作跟進及研究。

對年輕人是否掌握最新完全真實的資訊感擔心

對於有說法指未成年學生參與政治活動是被人利用，楊潤雄表示，「唔會隨便講所有學生或青年人被人利用 」，他指，對本港年青人有信心，相信大部份經過思考，但是他們是否掌握最新及完全真實的資訊，則對此有所擔心。