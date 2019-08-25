【警員親屬集會】警媽：曾以兒任警為傲　現憂成政治擋箭牌

「還警於民」的直幡被雨淋濕，但「對人的不壓迫，錯的人不姑息」口號響亮。警員親屬連線今日（25日）在中環愛丁堡廣場集會，除了警嫂之外，亦有警媽出席，她不諱言曾以兒子成功考入警隊而高興，但反《逃犯條例》修訂的示威風波以來衝突不斷，作為警察親屬的她，不滿政府每每利用警察應付示威，坦言憂自己兒子會被用作「政治擋箭牌」。 集會中亦有非警員親屬的其他市民參與，李小姐指近日「白色恐怖」濃罩，有警員家屬仍願冒險發聲，故特意前來支持。

警員親屬連線今日（25日）在中環愛丁堡廣場集會。（盧翊銘攝）

參與市民：白色恐怖中警家屬亮相不易

特意來集會支持的李小姐表示，雖然有關聲音在警隊入面可能只是「少數」，但近期如航空界、政界的「篤灰」風氣中，警員家屬仍願出來，令她更加想來支持，「到現在為止，我都是相信，三萬個警察裡面會有些有良知的警員，不會全部都是電視畫面裡面見到的那麼殘暴的警員。我相信他們這段日子都會難過的，而他們的親屬肯用親屬名義出來為親人發聲，是好需要勇氣。」

在香港土生土長50多年的李小姐形容，香港治安好是聞名於世的事，亦是市民所引以為傲，「夜晚出街即算一個女仔都覺得好安全，好信任有什麼事可以找警察。」但對自6月起警察的行徑，她形容是「好恐怖」，她指，6.12因要聽從上司命令狂發催淚彈的解釋，她尚且可以接受，但此後種種手法都難以接受，如開槍前無足夠時間展示警告、違反只可射向天或目標人物下肢的守則等。

李小姐特意來支持願發聲的警員家屬。（鄭秋玲攝）

「唔好同我講唔小心，良知是在心中，上司命令開槍，但是可以控制槍頭向什麼位置。」李小姐續指，不解為何示威者被捕後遍體鱗傷，「有無犯法是由法官去判，香港市民需要公道，示威者抗爭犯法，是願意被捕的，但不包酷刑，不包被虐待。」被問到有什麼想向警察講，李小姐表示：「人在做，天在看，憑良知啦，你們的職責只是驅散或者遞捕。」

坦言自己是「和理非」的李小姐表示，近期反修例風波中凡獲「不反對通知書」的遊行集會，她嘆道，眼g見香港的自由逐步被收窄：「學後生仔講的光復香港⋯不過是想還原香港，爭取本來有的，保住僅有的自由。」