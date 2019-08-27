葵涌建成包店蛋糕樣本含過量蠟樣芽孢桿菌　超標66倍須停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（27日）公布，一個蛋糕樣本被檢出含過量致病菌蠟樣芽孢桿菌，中心正跟進事件。較本港《食品微生物含量指引》中即食食品每克不可以含超過十萬個蠟樣芽孢桿菌，超標66倍，該店亦已按中心指示停售該款產品。

蠟樣芽孢桿菌超標66倍

中心發言人表示，中心早前公布從葵涌石蔭路85號一間名叫「建成包店」的麵包店，抽取的蛋糕樣本含過量蠟樣芽孢桿菌，並於跟進調查時再在該店鋪抽取另一個蛋糕樣本進行檢測，結果發現相類違規事項，樣本每克含66萬個蠟樣芽孢桿菌。根據本港《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過十萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。

進食過量蠟樣芽孢桿菌或引起嘔吐及腹瀉

蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

發言人表示，中心已通知涉事商戶上述不合格化驗結果，而該店亦已按中心指示停售該款產品。中心較早前已向負責人和員工提供食物安全和衞生教育及要求進行徹底清潔和消毒。如有足夠證據，中心會提出檢控。上述不合格樣本是於該店進行徹底清潔和消毒前抽取。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。