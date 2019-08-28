近四成港人曾遇物聯網設備數據外洩　業界：應多宣傳提高意識

5G時代即將來臨，物聯網科技發展亦愈趨廣泛應用。有機構於上月對本港企業及個人用戶，調查使用物聯網設備的習慣及保安認知，發現59%個人用戶會定期更改密碼，比公司管理網絡風險的意識低；亦有39%個人用戶曾在物聯網設備上有數據外洩問題。香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉認為，有必要舉辦更多講座及宣傳，提高公眾對安全使用物聯網產品的意識。

香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉認為，有必要舉辦更多講座及宣傳，提高公眾對安全使用物聯網產品的意識。（李慧妍攝）

香港互聯網註冊管理有限公司於今年7月26日至8月6日，向713位資訊科技、教育、製造業及金融業等公司、個人進行問卷調查，最終收回564份有效回覆。

黃家偉表示，物聯網定義泛指由實體裝置，包括Wi-Fi路由器、隨身智能手環、智能照明系統、智能門鎖及家用電器等，經由感應器（sensor）和應用程式介面（API）等裝置，透過網際網路所形成的訊息連結與交換網絡。他指，由於手機應用過於普遍，故是此調查未有包含手機使用。

調查發現，51%公司及63%個人曾使用物聯網設備，當中74%公司主要使用Wi-Fi閉路電視及攝錄系統，71%使用Wi-Fi路由器，而個人則是73%使用手錶或腕帶，59%使用路由器。

對於物聯網技術最方便特點，逾五成公司認為是隨時連接無線網絡，及可接駁即時定位系統；而51%個人指是隨時接駁藍芽。然而，在降低網絡安全風險中，91%公司會定期下載及安裝更新軟件，71%定期更改密碼；相反，個人僅70%及59%會做上述兩個行為。黃家偉認為，因個人的使用習慣與公司不同，故較多會選擇中斷連接或關掉電源。

此外，公司及個人用戶均有26%曾遇過物聯網安全問題，但在正經理或可能在物聯網設備上發生數據外洩問題，則分別有21%公司及39%個人遇過。黃家偉舉例，一般市民不清楚安裝家居閉路電視後，其影像會先上載到供應商網站，才在讀取影相，故認為應提高公眾對相關產品使用的安全意識。