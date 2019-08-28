愛血腥遊戲輕度智障男　綁中度智障友割頸　認企圖謀殺囚6年

21歲輕度智障男與30歲中度智障男成了朋友，更經常相約打籃球，惟輕度智障男不滿對方不時「放飛機」而動殺機，遂透對方到家中玩「殺人遊戲」，將中度智障男蒙眼綑綁，更用摺刀插向友人的頸，惟見友人血流如注及滿地鮮血，即感到害怕而停手，並自行報警。輕度智障男今（28日）在高等法院承認企圖謀殺罪，其求情信透露他因經常玩暴力血腥的電子遊戲，對殺人產生好奇，法官直言被告所作的行為均非常可怕，判被告入獄6年。

被告周杰在高等法院承認企圖謀殺中度智障的朋友。(資料圖片)

被告周杰（21歲）承認於2018年1月10日在其住所企圖謀殺30歲中度智障男子X。

事主遭懞眼及刀割頸

案情指，男事主X是中度智障人士，亦被界定為精神上無行為能力人士。他於2017年在家附近打籃球時認識被告，二人不時相約打籃球，但X有時會拒絕赴約。

案發當日，被告邀請X到家中玩「新遊戲」，被告指X取了他一包煙，X否認，被告便稱要與X玩遊戲，並以膠索帶綑綁X的手，又懞著他的雙眼，被告之後用摺刀割X的頸，令X血流如注。

事主曾一度昏倒

X後來昏倒，醒來時自行解開索帶及拿掉眼罩，亦要求離開，但被告稱遊戲仲未完，並封著門口，X指被告這樣玩會令他「無命」。被告便到廁所清洗血跡，又抹刀及清潔地板，然後自行報警，被告在電話中直認他捅傷了朋友。

警方接報到場，被告向警方稱他不滿X不時「放飛機」，所以用刀捅了X數下，在警誡下，被告承認當天早上已將摺刀藏在口袋中，因早前X曾「放飛機」。

不滿事主被捉後沒停下來

被告後來在錄影會面中表示，他與X相識5年，幾乎每天都會聯絡，在事發前一天，二人相約玩捉迷藏，但X被捉後沒有停下來，仍繼續逃避被告的追逐，最後X更突然間不辭而別，令被告十分生氣。

被告警誡下稱曾想過肢解事主

事發當日，被告欲與X玩「殺人遊戲」，並打算殺死X後，以廚刀肢解X，被告亦購買了一包膠索帶，用以綑綁X，蒙著他的眼睛然後殺死他，就像電影情節一樣。被告當天與X在其家中吃東西時，曾問X為何要「放飛機」，X指他比較喜歡自己玩，因而令被告感到憤怒。

以為事主中一刀便會死

被告接著與X「玩遊戲」，將他綁起及蒙眼，並拿刀插X的頸，X曾拿掉膠索帶及眼罩叫「求你唔好」，但被告仍繼續施襲，X稱不要再玩，不然他會死。被告用刀插了X五下後，打算讓X失血過多死去，本來又認為插X一刀他便會死，浴血的X在期間試過拿剪刀自衛。

事主頸有多處割傷留院6天

惟被告見到地上滿是鮮血，感到害怕而停手，並告訴X「唔想再玩」，然後自己報警，被告又對警方指他當X是兄弟。X送院後被發現頸上有多處割傷，亦要進行手術，需要留院6天。

事主事後失去對人的信任

法官判刑時引述事主的創傷報告，指他在事件中所受的創傷影響深遠，事件令他失去對人與人間的信任，X母親亦指X事後曾發惡夢，失去胃口，對事物失去興趣，但現已漸漸康復。

被告控制脾氣有困難

法官亦引述被告的精神科報告指，醫生認為被告或有輕微智障，建議法庭判處醫院令，雖然法官指被告的確對控制脾氣有困難，但認為懲教署會作適當安排，而且案件性質嚴重，必須判處監禁。

被告愛玩血腥暴力遊戲

法官又引述被告的求情信，內容提到他自中學時期已對讀書沒興趣，花大部分時間在打機及看漫畫等事情上，而大部份他所玩的遊戲都是屬三級、血腥暴力的遊戲，因而令他愈來愈暴力，以及對血產生慾望，對殺人產生好奇。

官斥被告所作行為非常可怕

法官雖然接受被告有悔意，但他卻因這麼雞毛蒜皮的小事而生氣，又做出如此可怕的行為，法官在庭上對被告直言，他對事主所做的事情非常可怕，又指暴力血腥的遊戲令他的脾氣愈來愈差，不過仍會因應他認罪，給予他三分之一的刑期扣減。

案件編號：HCCC120/2019