【示威浪潮心聲】藍絲不明青年為何上街：唔准講打倒共產黨會死？

反對《逃犯條例》修訂示威持續近三個月，不斷升級的衝突撕裂人心，港人是如何經歷這個動盪大時代？《香港01》以一連四集人訪系列，訪問不同光譜的人物：藍絲、和理非家庭、抗爭者家人、勇武派，細聽他們心聲。 ＊＊＊＊ 六月初夏至今，流血衝突幾乎每周爆發，過後社區殘留催淚彈化學物，馬路邊一排鐵欄空空如也，塗鴉標語無處不在。年約50歲、自言是理性藍絲的Sarita（化名）痛斥，「香港唔係咁樣㗎。」 她眼中的香港是繁榮穩定，擁有優良法治，享譽國際，如今卻秩序頓失，社會動盪，對此感到非常生氣，不滿年輕人「搞事」，憂心未來僵局持續，各方暴力升級，仇恨在人心滋長。 事隔兩個多月，政府提出向年輕人派錢，及構建對話平台，意圖化解危機。作為一名已上岸的中產，她留意到年輕人上流機會今非昔比，有必要為他們尋求更多出路。 她不諱言林鄭在事件中有責，應一早解決，惟事以至此，仍希望她帶領社會走出紛亂時局，「我唔會一味批評，但佢應該要有佢嘅承擔。」 （人訪系列四之一）

示威浪潮心聲系列

一：藍絲不明青年為何上街：唔准講打倒共產黨會死？

二：和理非家庭患睇live「強迫症」：香港人做錯咩？

三：「激進」兒與「藍絲」母 越過死劫待修補的親情

四：昔日「和理非」白領男：無人天生是勇武派

在八月四日，Sarita曾經過示威現場，回想當日示威者霸佔彌敦道，令旺角成為「死城」，她直言：「個心好嬲，但嬲到唔敢出聲。」（張浩維攝）

反修例風波至今接近三個月，每個周末總有社區舉辦遊行示威，作為藍絲的Sarita，她除了出席兩次「反暴力」集會，其餘堅決不會前往，以免令自己身陷險境，惟獨8月4日「旺角再遊行」，是她唯一一次經過現場。

她離開公司時，只見黑衣人佔滿彌敦道，附近商店閂閘，猶如「死城」，她直言：「個心好嬲，但嬲到唔敢出聲。」她觀察過黑衣人，雖然一眼看上去，貌似學生年齡，但對他們深生畏懼，「學生唔係咁樣，佢哋感覺唔純品，好似嗰種讀書唔成嘅人。」

我都會照睇潘小濤，我都會叫我friend睇㗎，了解吓。 Sarita

藍絲睇潘小濤 facebook發表意見被封鎖

Sarita是一位中產人士，擁有大學學歷，在服務業公司任職管理層，經常會穿梭兩地工幹。她強調自己是理性的藍絲，facebook社交平台不論建制或泛民「KOL」都會追蹤，最多看工聯會會長吳秋北，亦會看商台主持「潘小濤」。她直言不認同潘的時評意見，但是她笑言，「我都會照睇，我都會叫我friend睇㗎，了解吓。」

她身邊人大多同一立場，兩個兒子都不撐反修例運動，「我都想搵個上街後生仔問吓。」她嘗試在facebook發表反修例意見交流，「一日喳嘛，就被人block咗啦。」

社會陷入政治風暴，撕裂人心與關係，再次掀起「unfriend」潮，她未有身受其害，與不同政見朋友互相保持沉默。在無對家陣營朋友相討下，連月來最令她感到困惑，是為何上街的年輕人對政府修訂《逃犯條例》如此大反彈，憂慮修例會收窄香港自由言論。

她不明白為何年輕人因一條《逃犯條例》修訂而上街，「我都想搵嗰上街後生仔問吓。」（張浩維攝）

年輕人無獨立思考 因拒絕理解中國

她認為，條例只是針對將罪犯引渡返內地，並不涉及普羅大眾包括年輕人，難以明白為何他們感到恐懼，不信任中央。她一口咬定：「年輕人係俾政客利用。」她亦思疑，年輕人是否知悉抗爭的被捕後果。

當教育局局長楊潤雄也表示，不會隨便指所有參與政治活動的學生或青年人被人利用，相信大部份人經過思考，為何Sarita依然相信上街的年輕人大多沒有獨立思考？

她相信，若果年輕人有獨立思考，或許不會對內地如此抗拒，能夠嘗試理解政權並非如此恐怖，「年輕人拒絕理解，就唔係一個求真嘅態度。」

她主張年輕人應該前赴內地深入了解，體會當地的創新科技如何超卓，大灣區如何機遇處處，當地人民同樣享有生活自由度。不過，她承認，當地言論自由並非無限界，前題是勿僭越中央底線，「喺中國，只要你唔係話推翻共產黨，你講乜都得。」

自六月以來，香港爆發連串示威衝突，Sarita認為，社會失去秩序，令她感到生氣，「香港唔係咁樣㗎。」（資料圖片／張浩維攝）

唔准講打倒共產黨會死咩? Sarita

經濟繁榮須付自由代價

奉上部份言論自由以換取經濟繁榮，她同意這項交換條件；但是違法抗爭以換取民主自由，她坦言不接受。

聽過有說法是，年輕人抗爭是為港人爭取更好未來，不昔犯法犧牲，她對此則感到莫名其妙，「依家我哋香港人生活得好哋哋，香港雖然唔係全世界最好嘅地方，但是不論法治、經濟、社會秩序都係世界排名位居前列，但係你依家打爛晒飯碗，就話為我好？」

「如果我依家無言論自由，香港人無法治，無飯開，生活得好辛苦，你做呢啲嘢，我就覺得你咁講係啱，但依家唔係。」遠至三年前立法會議員被DQ事件，近至本月國泰員工被以言入罪開除，均令不少港人一再感到言論自由被削減，但是她並不認同，認為前者是議員觸犯紅線，後者是公司內部政策決定。她知道年輕人著緊言論自由，但是她不禁反問：「你唔准講打倒共產黨會死咩？」

有人視前線年輕人為「抗爭者」，Sarita則視他們為「搞事者」，她不同意暴力抗爭是解決問題方法。（資料圖片/張浩維攝）

嘆年輕人陷出路困境

姑勿論黃絲或藍絲，當前緊張局勢下，在電視畫面看到警民衝突、元朗白衫人攻擊市民、北角「福建幫」襲擊事件等，Sarita是感覺痛心，曾經頻密追看新聞，如今已不願再留意，「任何暴力我都唔會覺得啱，但我唔會評論邊件事，因為事態發展太複雜。」

她不諱言，整個香港都陷入瘋狂狀態，不論是「黑衫」或「白衫」，仇恨正在社會蔓延，「每個星期都有衝突，係人都燥啦，成日都問幾時先完。」

社會暴力衝突不斷升級，事隔兩個多月，政府才出招解困，推出一系列紓困措施，更特別針對年輕人派錢，藉此緩解民憤。能否成功令民怨降溫或不得而知，但視前線年輕人為「搞事者」的Sarita坦言，見到現今世代的出路困境。

每個星期都有衝突，係人都燥啦，成日都問幾時先完。 Sarita

Sarita過去三十年憑著自身努力，在社會向上流動，她同意今非昔比，現今年輕人陷入出路困境。（張浩維攝）

在社會打滾三十多年的Sarita，回想當年出身基層，一家五口屈居於200、300呎唐樓單位，大學畢業後在行業由低做起，逐步晉升至管理層。一分耕耘，一分收穫，她憑著努力向上爬，如今已收成正果，達至中產階層，與丈夫已供完樓，為家人建設安樂窩。

但是她相信，當年向上流動的方程式，已經不再適用於今時今日的年輕人。大專教育普及化，惟社會出路狹窄，經濟仍依靠四大傳統產業；各行各業起薪點十年升幅緩慢，樓價卻節節上升。她深信社會有必要為年輕人尋求更多出路。「你當我係建制派啦，中央係睇到呢個問題，所以先有大灣區嘅存在，唔明香港人點解咁抗拒。」

林鄭上周初提出構建對話平台，Sarita認為林鄭在事件中責無旁貸，寄語她帶領市民走出紛亂時局，同時顯出承擔。（資料圖片／張浩維攝）

盼事態發展勿再惡化 呼籲社會放下前設對話

林鄭上周初提出構建對話平台，Sarita認為林鄭在事件中責無旁貸，早應在事件開初採取行動解決危機，奈何事態發展至今，已非她個人可以化解，需要整個社會共同協力。她表示，政府與示威者應該放下前設展開談判，若以民間五大訴求作為溝通基礎，則未免「叫價太高」，亦不可行。

作為市民，她寄望特首盡早解決問題：「唔希望事態惡化落去，希望特首帶領我哋走出紛亂嘅時段。作為市民我知佢辛苦，我唔會一味批評，但佢應該要有佢嘅承擔。」