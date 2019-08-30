【示威浪潮心聲】「激進」兒與「藍絲」母　越過死劫待修補的親情

反對《逃犯條例》修訂示威持續近三個月，不斷升級的衝突撕裂人心，港人是如何經歷這個動盪大時代？《香港01》以一連四集人訪系列，訪問不同光譜的人物：藍絲、和理非家庭、抗爭者家人、勇武派，細聽他們心聲。 ＊＊＊＊ 「社會產生好多矛盾，原來普通人都避唔到」這是一位「衝衝子」母親的心聲。母子二人，二十多年以來相依為命，生活不談政治，只談生存，一場反修例風波，卻令政治走入這個草根家庭。整個六月，阿泓（化名）孤身投入街頭抗爭，從不缺席每場示威，卻只見政府漠視民間訴求。承受著個人與社會問題，他身心逐漸俱疲，上月初曾選擇輕生，慶幸最終獲救，如今退下前線休息，只求母親安心。 阿泓的母親事後不諱言向兒子說：「你唔好傻啦，攞你條命嚟犧牲，林鄭月娥連個花牌都唔會俾到你呀。」 （人訪系列四之三）

示威浪潮心聲系列

一：藍絲不明青年為何上街：唔准講打倒共產黨會死？

二：和理非家庭患睇live「強迫症」：香港人做錯咩？

三：「激進」兒與「藍絲」母 越過死劫待修補的親情

四：昔日「和理非」白領男：無人天生是勇武派

兩人政見南轅北轍，一場反修例風波，令二人關係陷入僵局。（鄭子峰攝）

我諗唔明點解要改變？無咩必要行出嚟，平穩過渡咪算。如果唔反，可能政府唔會搞咁多嘢。 阿泓

不甘港府出賣港人 首參與百萬人遊行



六月初夏之際，政府修訂《逃犯條例》爭議，掀起一場史無前例的抗爭運動，不少年輕人走上前線抗爭，卻可能牽動一整個家庭的命運。

年約40歲的阿儀（化名）是單親媽媽，過去二十多年與兒子阿泓相依為命，兩人過往不談政事，只問如何生存。她萬料不到，兒子主動投入抗爭運動。「我諗唔明點解要改變？無咩必要行出嚟，平穩過渡咪算，如果唔反，可能政府唔會搞咁多嘢。」

23歲的阿泓不認同母親的看法，眼見政府強推修例，認為會損害本港自由與法治，覺得政府在明目張膽出賣港人，決不能袖手旁觀，「我就係要做一啲嘢。」

這位憤世嫉俗的年輕人，特首林鄭月娥口中的「no stake in society」，其實以往不曾熱衷政治。他自言是一名社會浮浮沉沉的「廢青」，出生基層，中學未畢業，年少不懂事，留過案底，曾從事藍領工作。

六月九日，他隻身參與人生第一場示威遊行。當日過百萬港人上街，人海浩瀚，令他深刻記得由出門到走畢全程，需要歷時約八小時。他回想當時感受不多，只顧坐言起行，「可能多我一個唔多，少一個唔少，但至少自己負過責任。」

示威初哥的阿泓在運動期間曾陷入情緒低谷，更一度自尋短見。（鄭子峰攝）

示威初哥進化為「衝衝子」

當晚，政府發稿堅持三日後恢復二讀，令他走得更前。整個六月，他從無缺席示威現場，他說：「文宣我又做唔起，出錢出力我又做唔到，咁我咪戴個口罩眼罩，行喺前面。」

不過，任憑示威浪潮如何越演越烈，政府對民間五大訴求置若罔聞，單是對於「撤回」修例的字眼，特首至今仍拒絕宣之於口，僅稱修例工作：「暫緩」、「已停止」、「將死亡」、「壽終正寢」等。各種政治詞語盡出，偏偏不願意用「撤回」這個嚴謹的法律用詞。

政府對市民的冷漠回應，令這位社運初哥在運動中漸生迷惘與無力感。他不斷反問自己：「做咁多嘢有用咩？好多人嘅努力都好似白費，政府無視我哋，唔當我哋係一回事。」

阿泓雖然退下火線，但他依然參與八月十八日民陣和理非集會。（資料圖片／歐嘉樂攝）

做咁多嘢有用咩？好多人嘅努力都好似白費，政府無視我哋，唔當我哋係一回事。 阿泓

社會瀰漫負面情緒 萌生絕望感欲犧牲

時代的絕望與晦暗，令社會患上「精神健康疫症」。六月十五日，首個身穿黃雨衣的反修例示威者輕生，隨後接二連三有年輕生命消逝，不少人都認為和反修例有關。阿泓的負面情緒開始累積及壓抑。

他坦言，不只因為運動的失落感，個人問題如感情挫折、人生的不順遂等，均令自己逐步陷入強烈的絕望感。「當時慢慢會有一種想犧牲自己嘅感覺，唔好話死能夠令更多人醒覺，如果令更多人關注事件又好，令身邊人望吓都好。」

七月初的某一天，阿泓情緒爆煲，自尋短見，一度徘徊於死亡邊緣，慶幸及時被救回。他淡然憶述，「嗰晚流過嘅淚水，多過我成世人。」其後他需要留院兩、三星期休養，出院後仍需要定期覆診，檢查健康狀況。

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退下火線休息 「唔值得為政權犧牲」

如今他已退下火線，日常減少看反修例相關的新聞，嘗試令自己抽離，然而8月18日民陣大遊行，他依然冒雨出席。回望當日輕生決定，他認同是一時衝動，也不願評論其他輕生者。

眼見前線的「勇武派」面臨暴動控罪，可判處最高監禁十年，失去人生青春年華，他有感活著比死更不容易，但活著有更多可能性。九月將會重返校園進修的他說：「即使犧牲可能帶到影響，但相信負面影響更多。只要我哋唔去死，始終會見到呢個政權倒下，唔值得為政權犧牲。」

阿泓寄語同路人，「當刻可能會好絕望好無力，但若果自己都唔救自己，無人會救得到你。經歷過絕望先有機會見到希望。」（鄭子峰攝）

母親眼中的「激進派」 兒子眼中的「藍絲」

對於兒子欲曾輕生，阿儀未有直接說出太多看法，事件未有扭轉其對反修例運動立場，但為了減少與兒子磨擦，她選擇「加班」，減少雙方見面機會，以工作麻醉自己。

也許一個人對社會的認知與價值觀，不能夠驟然與自身經歷完全割離。她過往為了生活，願意為五斗米折腰，人生經歷令她學會接受，「我讀得書少，政治嘅嘢我唔識，我手停口停。」

她視政府與人民關係猶如父母與子女，談及7.21元朗白衣人無差別襲擊事件，她以一貫思路看待，「當初佢哋都係用藤條打人，其實係難去入罪，有邊個阿爸阿媽未試過用藤條打仔女 ？」

兒子聽畢後深呼吸一口氣，期間有時搖頭，有時無奈苦笑，望向記者說，「你明啦？真係溝通唔到。」彼此雖然政見南轅北轍，但在6月12日，二人曾在whatsapp互相剖白心情。

我今日出過去，即使將來係點我都無悔……sorry and i love you。 阿泓

你大個仔啦！ 你要應承媽媽，要自愛、自律、自重……i love you too。 阿儀

反修例風波下，兩人因政見不同陷入僵局，如今阿泓決定在前線退後，令母親安心，阿儀則選擇加班工作，減少見面磨擦。（鄭子峰攝）

反修例致母子關係陷入僵局 減少見面免磨擦

兩人關係一直疏離而親近，又愛又恨，阿泓坦言，今次反修例事件，令兩人關係陷入僵局。自稱政治中立的阿儀形容，「佢係激進派，大家傾唔到，佢就會開門走人。」

「佢講過好多難聽說話，話過示威者係暴徒，但自己係其中一份子，係咪即係鬧緊我哋？」阿泓說，當初壓抑情緒，原因是難以與身邊人傾訴，這段期間與母親相處不咬弦，更成為壓力來源之一。

被問及會否認同林鄭逼年輕人上絕路，會否憎恨對方，阿儀未有明言，「任何一個人坐上去，都唔會處理到呢個問題。」不過，她認同，林鄭在事件中始終有責任平息風波。特首上周公布構建對話平台，她說：「無啦，我只可以叫佢加油，唔加油點處理問題？」然後咯咯笑說：「係咪阿仔？」

「五大訴求，老實講，缺一不可。」這是阿泓所堅持。