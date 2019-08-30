【示威浪潮心聲】昔日「和理非」白領男：無人天生是勇武派

反對《逃犯條例》修訂示威持續近三個月，不斷升級的衝突撕裂人心，港人是如何經歷這個動盪大時代？《香港01》以一連四集人訪系列，訪問不同光譜的人物：藍絲、和理非家庭、抗爭者家人、勇武派，細聽他們心聲。 ＊＊＊＊ 2019年夏天，政府強推《逃犯條例》修訂，所引發的爭議一石撃起千重浪，示威浪潮持續近三個月，至今依然未有止息。身處這個撕裂、對立的大潮之中，有人撐警撐政府、有人做「沉默大多數」，有人選擇和理非，也有人「勇武」抗爭。20幾歲的白領男N先生，選擇了最後一項。 六月至今，N從不缺席示威現場，更走到抗爭最前線。昔日是和理非的他坦言，過往未想過走得最前，但面對政府一再漠視反修例人士訴求，對遊行示威手段日趨強硬，不經意由戴上工人頭盔一刻起，他逐漸走上硬碰硬之路：「一輸就輸十年，我唔想停，除非爭取到五大訴求，如果無結果，同輸咗無分別。」 （人訪系列四之四）

示威浪潮心聲系列

一：藍絲不明青年為何上街：唔准講打倒共產黨會死？

二：和理非家庭患睇live「強迫症」：香港人做錯咩？

三：「激進」兒與「藍絲」母 越過死劫待修補的親情

四：昔日「和理非」白領男：無人天生是勇武派

8月17日「光復紅土」遊行過後，示威者一度在彌敦道徘徊。那天成為自7月底以來首個沒有催淚彈的周末。（資料圖片／羅國輝攝）

和理非白領戴上工人頭盔 決定身赴前線

8月17日「光復紅土」遊行過後，是自7月底以來，首個沒有催淚彈的周末，這晚N與其他港人一樣，都可稍事歇息。《香港01》記者眼前的他，架起一副文青圓框眼鏡，由一身黑衣的示威裝束，換成白衫長褲，身型中等偏瘦，感覺文質彬彬，難以叫人想像較早之前的他，仍身在太子與警方對峙，留守到最後一刻才撤離。

六月反修例浪潮以來，除元朗7.21當晚外，他從未缺席任何示威場合，以一身「black bloc」及防毒面具「豬嘴」在前線抗爭。但N本來不是勇武派，而是「和理非」，6月12日的金鐘衝突，是他由「和」到「勇」的起點。

林鄭係咪真係咁無賴？ N先生

回溯6月9日反修例大遊行之後，即使主辦的民陣指有103萬人上街，是回歸後人數最多的一次，但特首林鄭月娥仍堅持三日後在立法會恢復二讀《逃犯條例》修訂，引起N在內的不少「和理非」示威者不滿，到政府總部一帶集會抗議，但事態逐漸演變成佔據夏慤道、龍和道，繼而爆發激烈的警民衝突。

事後警方公佈，6月12日動用過240發催淚彈、約19發橡膠子彈、3發布袋彈，和30發海棉彈清場，在這個「槍林彈雨」之中，N的裝備只有一個醫護口罩，連頭盔都沒有，根本沒有走到抗爭前線的準備：「頭盔係好標誌性裝備，當時覺得盡量唔用就無事。」

當日傍晚，他與朋友身處美國銀行中心附近，眼見有人手持兩箱頭盔，於是接過幫手派發，豈料慢慢越走越前，事前曾抗拒的頭盔，最終還是戴上了，象徵式跨越他最大的掙扎。隨著社會事態發展，他的裝備逐步「加碼」，由「和理非」漸變「勇武」，抗爭底線亦逐步降低。

7.1立法會衝擊，成為N先生抗爭心態的重要轉捩點。（資料圖片/羅國輝攝）

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7.1 心態轉捩點 抗爭越趨勇武

無人天生是勇武派，7.1立法會衝擊，是N的抗爭心態轉捩點。他坦言，當晚未有衝入立法會，只在場外留守。當有社會人士譴責激進示威者破壞議會大樓的行為時，N則形容他們攻入立法會目標清晰，旨在突顯議會制度的不公，同時宣讀民間五大訴求，以這種方式將示威者的聲音「帶入議會」。

特首林鄭月娥隨即翌日凌晨四時會見傳媒，一如以往拒絕回應示威者訴求，並強烈譴責衝擊立法會事件。他不忿在種種不幸事件中，林鄭僅著緊大樓爆玻璃：「佢係咪真係咁無賴？嗰時開始覺得要做一啲嘢去令個政府suffer，要明顯地增加政府管治成本，有壓力時，佢先會回應你嘅訴求。」

此後，N在示威衝突中愈走愈前，試過拆鐵欄築路障、擊退針對遊行示威的施襲者等。開初他視武力為自衛抵擋，其後變成主動出手。他承認，「勇武」某程度上有渲洩憤怒成份，但在他角度，根源是對政府及執法者感到失望，令他們覺得需要「以武制暴」：「如果佢繼續鍾意做賣港嘢、服務共產黨，你咁做我哋就會咁做，你唔怕就繼續，做到你嘅利益受損到會驚、唔值得就會停。」

我望住防暴都驚，對峙都會驚。 N先生

20幾歲的N先生本身是一位和理非，時勢使然，他選擇走上勇武抗爭之路。（羅國輝攝）

害怕被打被捕 心痛港人被催淚彈擊頭

勇武心態非如生俱來， 20幾歲的N擁有大學學歷，自言是一名「打份牛工」的白領，上下班時間固定，閒時愛打桌球消遣，生活普通平淡。他生於不談政治的家庭，回想小時候甚至是一位「藍絲」，笑言「吳文遠推鐵馬」的行徑，已界定為暴力，難以接受。

N的政治啟蒙源於2012年的反國民教育運動，當時高中的他首次參與社會運動，領悟群眾發聲的力量，促使政府擱置國教科。兩年後，他是雨傘運動常客，不時在金鐘現場留守，9.28當天混亂間首嚐催淚彈，但依然堅信「愛與和平」理念，「當時覺得唔駛去到咁盡，唔需要用條命搏住。」

但是2019年的「抗爭之夏」，他幾乎豁出去，冒上被捕風險，有機會涉暴動罪，身陷囹圄，失卻十年青春，奉上自由與前途。他不是沒有想過，甚至預計有機會死，所以站在前線，很多時候感到害怕：「我望住防暴都驚，對峙都會驚，又會驚被人拉被人打，除非好戰啫，好人好姐唔會咁。」

最傷心的一次N曾在港鐵站親睹，有人被平射的催淚彈所爆出的硬物擊中頭部，頓時昏迷暈倒。那人旋即接受救護員急救，被送上白車前經過大堂樓梯、月台、車廂。N護送他後再乘坐列車離開現場，被汗水濕透的他累癱在地上，靠在一邊靜靜地啜泣。不久，他快速壓制情緒，以決定下一步的去向。然而，香港未來應如何思量。

我唔認為有一日會唔出嚟，除非我有咩事。 N先生

荃葵青遊行演變成巷戰，一名警員在沙咀道向天開一槍示警，多名警員擎槍指向示威者及記者。（資料圖片／李澤彤攝）

憂「一輸就輸十年」 五大訴求抗爭到底

社會動盪局勢持續接近三個月，雙方武力一再升級，勇武派投擲雞蛋、磚頭、甚至汽油彈；警方上周日首度出動水炮車，更向天鳴槍，以真槍指向示威者，隨時擦槍走火。N坦言如今身心俱疲，承認在運動中會有迷惘時刻，但並非因為抗爭未見成果，而是前線間如何更有效抗爭。

他認為，即使林鄭最近提出要構建「溝通平台」，但示威者「五大訴求，缺一不可」的底線清晰，只是細節尚有討論空間，若對方堅拒回應，抗爭只會無止境升級：「一輸就輸十年，我唔想停，除非爭取到五大訴求，如果無結果，同輸咗無分別。」對於香港未來，他近乎感到絕望，想像過不同的悲劇畫面，包括2047年一國兩制完結，內地的一制全面接管香港。

生如斯，長如斯，他不願香港風景有天變得如此陌生，故驅使他今日依然抗爭，是自己心中認為的公義，爭取雙普選，那怕至最後一刻，那怕機會如此渺茫。

每次遊行示威，N先生都會裝備隨身，以準備上前線。（羅國輝攝）

每次遊行示威，他不時收到父母相繼來電，聽筒傳來「哎呀，你唔好出去咁危險」、「出面風頭火勢，唔好出去啦」、「搞搞震博咩」。他揚言不會逞英雄，為求父母安心知所進退，但是信念依然：「我唔認為有一日會唔出嚟，除非我有咩事。」

但勇武抗爭，任誰都知充滿風險，沒有人能擔保可全身而退。勇武派一波接一波的抗爭，警方武力不斷升級，如此下去香港出路在何方？相信這是N，也是普羅香港人內心深處的疑問。