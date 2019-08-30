【示威浪潮心聲】和理非家庭患睇live「強迫症」：香港人做錯咩？

反對《逃犯條例》修訂示威持續近三個月，不斷升級的衝突撕裂人心，港人是如何經歷這個動盪大時代？《香港01》以一連四集人訪系列，訪問不同光譜的人物：藍絲、和理非家庭、抗爭者家人、勇武派，細聽他們心聲。 ＊＊＊＊ 社會紛擾激盪近三個月，瘋狂地看示威現場直播，已經成為一個和理非家庭的常態，甚至可視為共同患上一種「強迫症」。 一家四口之主吳先生連月來積極參與示威遊行，此外平常日子，不論在家或公司，都機不離手「直擊」衝突現場與記者會，「個心情係成日好想出去又出唔到，睇live就好似同現場有connection。」 懷胎六個月的吳太亦不禁感嘆：「唔駛兩個月，香港人已經覺得好累。我成日都會問，香港人做錯咩?」 （人訪系列四之二）

示威浪潮心聲系列

一：藍絲不明青年為何上街：唔准講打倒共產黨會死？

二：和理非家庭患睇live「強迫症」：香港人做錯咩？

三：「激進」兒與「藍絲」母 越過死劫待修補的親情

四：昔日「和理非」白領男：無人天生是勇武派

示威浪潮持續接近三個月，吳生認為，政府若不欲解決，反而強力壓制，只會將不忿與憤怒植根人心。吳生感嘆：「我哋留咗一個咁嘅社會俾我哋嘅細路。」（張浩維攝）

追看直播緊貼時局 7.21畫面哭成淚人

「唔會控制到自己睇live㗎。」反修例示威持續近三個月，吳先生直言，若自己不能夠身處現場，但為了緊貼局勢發展，不時都會追看直播。他試過電腦同步播放幾個直播，又試過用手機「直擊」示威現場與記者會。吳生的電話每月只有5GB上網用量，在六、七月前所未有地爆額，唯有逐次「課金」增值。

太太Connie礙於身懷六甲，容易疲累，即使以往是遊行常客，亦只能減少出門，留在家中安胎，同時照顧九歲的女兒Hazel。她與丈夫一樣，經常難以自控看直播，情緒終日被現場畫面所牽動，最令她傷心的一幕是7月21日，白衣人在元朗西鐵站無差別襲擊市民，有男士在車廂跪地求饒，反遭白衣人一拳還擊；身穿白衣裙的孕婦在混亂中被圍打倒地。

吳太雖未親歷其境，卻身同感受，充斥悲傷與憤怒，更一夜無眠。「當晚我睇到不停喊，睇到我個心好唔舒服，每次諗起都好難過，我唔相信眼前呢件事係真。」身旁女兒形容道：「簡直係撕殺列車。」

7.21元朗白衣人無差別襲擊事件，令不少人港人傷心憤怒。（資料圖片）

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原來喺香港都可以無人保護到你，自7.21後呢個諗法都好強烈。 吳太

7.21後遺症 對警隊政府全失信心

7.21當晚白衣人橫行無忌，當晚警方未有拘捕任何人，事後被炮轟「警鄉黑勾結」。警方陸續以涉及非法集結共拘捕三十人，約一個月後才落案起訴當中四人暴動罪名。

經此一役，吳太直言對政府與警隊完全失去信心，「『原來喺香港都可以無人保護到你』，呢個諗法都好強烈。」這種對制度的憂慮與不信任，令她對7月28日「光復元朗」的遊行安全有所顧慮。

「光復元朗」遊行申請期間，網上流傳有背景人士、鄉事勢力會追擊示威者，警方最後反對申請，但當日仍有不少港人專程到元朗「逛街」，以抗衡白色恐怖。

「元朗嗰日我真係好鬼想出去。」參與過七成反修例遊行的吳生表示，事前多番部署，尋找最佳時機向太太請示，惟笑言最終不獲發出「NoNo」（不反對通知書）。

吳太坦言，7.21元朗無差別襲擊事件，令她心有餘悸，憶述當日看直播時不斷流淚，「我唔敢相信眼前呢件事係真。」。（張浩維攝）

吳太補充：「我真係唯一一次。」

吳生說：「佢出到絕招，『咁多次都無阻止你，呢次聽我一次』，一定要俾面佢。」

他記得那次一家三口食飯後，再接再勵向太太告知意願，豈料太太淚珠在眼眶打轉。

吳太不甘示弱：「我就情感勒索佢。」

說畢，大家哭笑不得。

為何那次欲非去不可？坐在沙發上的吳生身體傾後，望向天花思考一回，他頓時不禁眼紅紅，哽咽道：「因為聽到個危機好大，好多人都好危險，覺得佢哋係自己戰友，佢哋好似喺出面捱緊，但我唔喺嗰度……我其實知道自己做唔到啲咩，但又覺得自己應該要喺呢個地方。」

爸爸首次聽到女兒剖白，擔心自己參與遊行示威，他不禁落淚。（張浩維攝）

應該焦急嘅人唔焦急，佢想香港玉石俱焚，粉身碎骨。 吳生

矛盾接受衝突 拒變成討厭敵人

作為一個和理非的吳生，曾多次參與示威遊行，有時會手執生理鹽水靜候幫忙，試過調停示威者與藍絲之間的衝突。整場運動口號之一是「不分化、不割席、不篤灰」，要做到勇武與和理非「不割席」，當中需要經歷一種內心矛盾。吳生說：「我以前可以好清晰話唔認同暴力與衝突，但依家好難講到『唔認同』呢三個字，我好猶豫。」

身兼社工及政策倡議工作的他明言，至今會抗拒示威者擲磚，抗拒7.14新城市示威者圍攻一個警察那幕，「我好老土，唔可以成為自己討厭嘅敵人或者魔鬼。」然而，吳理解前線的憤怒與行動目的，同時認為他們清楚明白抗爭所付出的成本與代價，這是他不能夠跨越的心理關口。

歸根咎底，他認為，警方失控、懷有仇恨地執行職務，加上政府無視「講道理」的和平示威，才會令人無奈接受暴力抗爭，「6.12唔係衝完，就唔會停咗立法會二讀，其實係政府承認（ 暴力 ），將講道理嘅手段cut晒，然後到今日都唔講道理，只講廢話，佢不斷提供緊ground（理由）叫大家出去打。」

然而，長此下去，雙方訴諸暴力只是惡性循環，不斷升級，他不希望社會永無止境邁向這個局面，「好想停，我唔希望任何人流血，我怕血。」可惜當權者依然不作解決，「應該焦急嘅人唔焦急，佢想玉石俱焚，粉身碎骨。」

為何在亂世中選擇生孩子？吳生微笑道：「聽到心跳你就想生。」（張浩維攝）

唔駛兩個月，香港人已經覺得好累。我成日都會問，香港人做錯咩? 吳太

擔心五年後將下一代推上抗爭戰場

「唔駛兩個月，香港人已經覺得好累。我成日都會問，香港人做錯咩?」 吳太向記者慨嘆。

面對香港的前景，夫婦二人一同表示不明朗，吳生直言，雨傘運動五年前爆發，五年後即今年爆發一場反修例運動，證明即使政府能擊退示威者，但那種不忿與憤怒只會植根在下一代的心，假以時日，說不定五年後，在香港政治受到打壓下，再次觸發另一場抗爭運動。他不諱言，「我會擔心個囡係衝衝子呀。」

截止目前，今次最年輕的被捕示威者僅12歲，九月即將升讀中一，女兒Hazel 五年後是14歲，她將會升讀中三。若然下一代被推上抗爭戰場，作為母親又可以如何是好，「唔通驚佢有事，唔俾做啱嘅事，講啱嘅說話？我都心痛人哋嗰細路。」

未來變數重重，但當前之急，兩人認為只有特首才可以化解危機，吳生不諱言，政府若能做到某部份訴求，可能會令到運動降溫，但要修補社會撕裂，解決信任危機，似乎僅僅回應五大訴求已並不足夠：「政府要點完我真係唔知，但要做到啲嘢令我信……可能要做多過五大訴求先可以解決問題。但個more than 係咩？好難，但我依家係完全唔信佢。」

爸爸可愛地失去儀態，女兒感到快樂無比。（張浩維攝）

吳生認真思量回答問題時，身傍的女兒忍俊不禁，伺機將房間內的公仔堆向父親身上。被戲弄的吳生苦笑：「其實好開心，我哋好耐無咁樣玩。」

整整兩個多月，父女親子時間五隻手指數得完。記者問女兒Hazel，如何看爸爸參與遊行示威，女兒率真地說：「想佢留喺度陪我玩。」

「有無試過叫爸爸唔好出去? 」

「無喎，出去表達意見唔係好咩?」

「出去表達意見有危險，唔知幾時會有催淚彈。」

「如果所有人都驚，咁咪無人出去表達意見。起碼剩番一個都好。」

「你係咪相信爸爸會安全?」



女兒點點頭，眼淺的爸爸又再次哭起來。