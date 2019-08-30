大埔同鄉會學校變身「英文小學」　新學年加英文活動、英教音體藝

英文屬香港法定語言之一，大多家長都希望子女學好英文。大埔區津助小學三水同鄉會禤景榮學校，由新學年起會將小一及小二的音樂、藝術及體育課轉為全英語教學，並安排多項以英文活動供學生參加；校長李小寶解釋，留意到不少小一新生來自國際幼稚園，英文水平頗高，故決定新學年起進行改革，將英文授課時間佔整體課時約一半，增加學生接觸及學習英文的時間及機會；此外，由於校長當年由「中文小學」升讀「英文中學」時，曾感到自卑及難以適應，亦決定為高小生加插單式英文教學，長遠希望可以成為大埔區的「英文小學」。

原為英文科教師的三水同鄉會禤景榮學校校長李小寶透露，即將實行的英文改革的計劃中，她亦會每天親身向學生說英文故事。（鄧穎琳攝）

約兩年前升任為校長的李小寶說，留意到不少小一新生來自區內國際幼稚園，英文水平頗高，相信他們有能力接受更多英語學習，因此花一年多時間準備後，決定自新學年起，提升校內英語教學課程的比例，至整體約一半課時，包括以全英語教授音樂、體育及藝術科；由於適應需時，希望「試下水溫」，故中文、數學及常識科將沿用母語（廣東話）教學。

按英文水平分班以協助學生適應 高小加插單元式教學



英文科老師出身的李小寶指，過去有老師反映小一新生的英文程度有較大差異，由於大多措施由初小開始推行，因此為協助學生適應，校方會按學生英文水平分班：英文程度較高的班別，會增加閱讀內容；而英文水平稍遜的，校方將由26個英文字母開始教授，並協助學生掌握拼音，鞏固基礎。



她又憶述，自己當年由「中文小學」升讀「英文中學」後，感到自卑及難以適應，故計劃在新學年的下學期，試行在小四至小六級加插單元式英語教學，提供英文筆記及工作紙，為學生作更好準備。

外籍英語老師負責「早讀課」

課堂以外，校方會在小一及小二增設一周三次的外籍英語老師負責的「早讀課」，並讓全校學生接受中英說話技巧訓練、增設每周英語日，規定全校學生以英語溝通，李小寶說，目標是希望平均學術知識與其他技能，增加同學學習英文的自信心，愉快地接受挑戰。

為配合改革，李小寶透露，校方自上學年起，以「長約」及全面學位化的資源，集中聘任有以英文授課經驗的教師；此外，在教育局編制的一名外籍老師外，亦會額外増聘最少6名，以英語為母語的外籍老師，料開學後有5人到任，2人尚在招聘階段。

本身育有一子的李小寶笑言，有關政策是參考多間學校的做法、考慮到該校學生情況，以及綜合自己經驗及數年前為兒子尋找心儀小學時的「心得」而制訂，希望小朋友可在豐富英文語境下，愉快學習及提升英語能力，並增加入讀「英文中學」的學生人數。她透露，校方將在新學年完結後檢視成效，有需要再作調整。