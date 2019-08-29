教育局斥陳白沙中學「校本英文班」定名有誤導之嫌　將嚴肅跟進

位於南區的新會商會陳白沙紀念中學，擬在下學年中一開辦一班「校本英文班」，教育局發言人今日（29日）表示，該校中一班別最多只能在兩科進行「化時為科」，批評該校在通告中以「校本英文班」定名有誤導之嫌，未能準確反映實際情況，要求學校糾正。 教育局亦批評校方向學生、家長發放的資料，與遞交教育局的教學語言計劃書不符，將繼續嚴肅跟進該校情況，以確保符合相關規定。

教育局表示，新會商會陳白沙紀念中學在通告中以「校本英文班」定名有誤導之嫌，又批評該校向學生、家長發放的資料與遞交局方的資料不符。（資料圖片）

該校校長徐榮耀前日（27日）曾向《香港01》表示，該校在語言微調政策上「完全跟足指引」，並多次強調不論是校方或教育局，均應以時任教育局局長孫明揚2010年的《營造語境實現願景：微調中學教學語言》文本作為依歸，又稱有教育局人員曾錯誤理解相關政策要求。



有消息人士透露，該校昨日再向老師及家長發訊息，重申校方依指引精神及要求進行校本專業語言微調安排，沒有違規，又提及教育局並未找到校方有違規行為，反而校方找到數項教育局在理解微調政策時，與局方指引文本有出入的地方，聲稱校方將去信教育局局長，甚至要求申訴專員公署跟進。

本校與教育局溝通期間，教育局並未找到本校有違規行為。反之，本校找到數項教育局在理解微調政策時，與教育局提供的指引文本，在精神及細節上，都有很大出入。本校將去信教育局局長及/或申訴專員公署，要求教育局還本校及業界一個公道！ 校方昨日向老師及家長發出的部分內容（消息人士提供）

教育局發言人今日表示，自上月起已與學校緊密聯繫，多次透過書面及會面了解學校情況，並向校方解釋微調中學教學語言政策的詳情，要求校方解釋其與政策不符的做法。教育局強調，已清楚向該校指出，該校中一班別最多只能在兩科進行「化時為科」，批評該校在通告中以「校本英文班」定名有誤導之嫌，亦未能準確反映實際情況，因此已要求學校糾正。

教育局：校方向學生、家長發放資料 不符遞交局方的教學語言計劃書



教育局亦指出，該校向學生及家長發放的資料，與遞交予教育局的教學語言計劃書不符，例如遞交教育局的資料中，部分非語文科目並非採用「化時為科」，惟學校書單卻訂明，某些班別須購買英文版本的教科書，並安排在相關科目的考試採用英文試卷。

教育局重申，如學校表明以母語教授某一非語文科目，即使在部分課堂進行「英語延展教學活動」，有關科目之課堂語言、基本教科書、課業習作及學生評估方面，均應以中文為主。

教育局表示，已促請涉事學校盡快採取補救措施，以免影響學生的學習效能。而教育局將繼續嚴肅跟進該校的情況，確保學校符合相關規定。